08:45 (мск), источник: Газета.Ру
В Германии назвали возможную преграду для достройки «Северного потока — 2»
Возможное введение нового локдауна в Германии
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Он отметил, что этот возможный локдаун станет серьезным испытанием для всего бизнеса, особенно для малого и среднего.
Парламентарий считает, что
Гердт, считает, что вероятные экономические последствия затронут все находящиеся рядом страны, в том числе и Россию, с которой у ФРГ есть общий проект — газопровод.
«Если экономика ФРГ и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его (“Северный поток — 2”) достраивать», — сказал депутат.
Тем не менее он предположил, что проект будет завершен. Он также отметил, что экономические связи двух стран касаются не только энергетической сферы, то есть последствия возможного локдауна в Германии для России не ограничатся только влиянием на «Северный поток — 2».