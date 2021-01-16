Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
08:45 (мск), источник: Газета.Ру

В Германии назвали возможную преграду для достройки «Северного потока — 2»

Возможное введение нового локдауна в Германии из-за ситуации с коронавирусом может повлиять на строительство российского проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью телеканалу «360».

Источник: AP 2020

Он отметил, что этот возможный локдаун станет серьезным испытанием для всего бизнеса, особенно для малого и среднего.

Читайте также
СМИ узнали об угрозах США в адрес компаний ЕС из-за «Северного потока-2»

Парламентарий считает, что из-за ограничений «целые отрасли останутся в руинах», это приведет к сотням тысячам безработных, невыплаченным кредитам, потерянному бизнесу.

Гердт, считает, что вероятные экономические последствия затронут все находящиеся рядом страны, в том числе и Россию, с которой у ФРГ есть общий проект — газопровод.

«Если экономика ФРГ и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его (“Северный поток — 2”) достраивать», — сказал депутат.

Тем не менее он предположил, что проект будет завершен. Он также отметил, что экономические связи двух стран касаются не только энергетической сферы, то есть последствия возможного локдауна в Германии для России не ограничатся только влиянием на «Северный поток — 2».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Москва получила почти 10 млн использованных перчаток для защиты от COVID-19
Власти Москвы назвали условие для использования зарубежных вакцин от COVID-19
Медведев оценил перспективы отношений России и США
Эксперт назвал условие для получения пенсии от 30 тысяч рублей
В США узнали о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов
Ученые рассказали, как ведут себя лжецы
В Бразилии подали запрос на срочное использование «Спутника V»
Силуанов оценил решение S&P по кредитному рейтингу России
Gnezdo.ru
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Жена Панфилова сразила своей красотой
Национальность Елены Малышевой: фото ее родных
Наши звезды, родившие от чужих мужей
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Иностранцы пришли в ужас после сравнения метро Москвы и Нью-Йорка
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Популярные темы на «Детях»
Проблема с учителем во 2 кл, или это только я так считаю..... 574
А есть ли в школах дресс-код для учителей? 114
А давайте полетаем... 82
Cмена профессии 69
Леди
Самойлову опять спутали с Решетовой из-за откровенных фото Модель приняла участие в провокационной съемке
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь