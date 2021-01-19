10:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Рокетбанк объявил об окончательном закрытии
Рокетбанк сообщил в Instagram о своем окончательном закрытии. Группа Qiwi в марте 2020 года сообщала о планах свернуть проект Рокетбанка
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«Мы закрываемся. Теперь окончательно», — говорится в сообщении. В банке напомнили, что его история началась в 2013 году «с идеи сделать банк с человеческим лицом». Во время работы сотрудники Рокетбанка «старались не потерять главное — персональный подход к клиенту».
Убыток Рокетбанка по итогам 2019 года превысил 2 млрд руб. По итогам 2020 года ожидался убыток до 1,5 млрд руб.