С 1 февраля магазины начнут выдавать новые чеки. Что это значит для покупателей и бизнеса

Как изменится внешний вид чеков и где они появятся
По закону кассовый чек должен содержать обязательный перечень реквизитов. Среди них — дата и время расчёта, сумма денег, полученных от покупателя, а также наименование, количество и цена каждой позиции товара или услуги. На практике вся эта информация на чеке присутствует далеко не всегда.
— Индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы, была предоставлена временная отсрочка по исполнению этой нормы закона в части указания наименования товаров. С 1 февраля 2021 года действие отсрочки заканчивается. Все кассовые чеки должны будут содержать наименование товаров (работ, услуг) и их количество, — сообщили в Федеральной налоговой службе.
Таким образом, новшество затронет в основном малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг. Для крупных сетей ничего не изменится. Как пояснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова, с 1 февраля все кассовые чеки, неважно какой структурой они выданы, будут печататься по единому образцу.
— Нарушение закона может обернуться штрафом — от 1500 до 3000 рублей для должностных лиц и от 5000 до 10 000 рублей — для организаций. Сначала могут вынести предупреждение. Причём наказание предусмотрено и за отсутствие необходимых сведений, и за ошибки в кассовом чеке, — пояснил член Ассоциации юристов России Артём Коростелёв.
Что делать, если магазин выдал чек старого образца
Чек старого образца, выданный потребителю после 1 февраля, будет иметь такую же юридическую силу, как и нового. По словам Светланы Петриковой, даже в этом случае потребитель будет иметь право вернуть и обменять товар.
— Наименование товара в кассовом чеке должно содержать информацию, позволяющую покупателю однозначно его идентифицировать. Если по какой-то причине продавец не исполнит это обязательство, то закон о защите прав потребителя всё равно будет на стороне покупателя. Есть возможность вернуть товар даже в том случае, если на руках вообще нет никакого чека или иного документа, который бы подтверждал факт оплаты, например при наличии свидетельских показаний, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Семибогатов.
Какие преимущества получат покупатели
При утере чека нового образца копия будет содержать все данные о товаре, что сгладит конфликтные моменты между покупателем и продавцом. На этот факт обращает внимание член генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин.
По его словам, переход на единые чеки может снизить оборот контрафактных товаров. Не секрет, что многие из них продавались как раз в небольших торговых точках. Чеки с подробной информацией позволят лучше контролировать и поставки на рынок, и налоговые поступления.
К чему должен быть готов бизнес
Грядущие изменения не должны стать для ИП сюрпризом. О них было известно давно. Тем не менее многие откладывали модернизацию оборудования до последнего. Дело в том, что она требует дополнительных трудозатрат.
— Необходимо создать цифровую базу товара, присвоить каждой единице свой индивидуальный штрихкод, снабдить этими кодами товар и так далее. Это и материальные затраты. Необходимо создать базу товара, ввести этот товар в программу, приобрести штрихленту, дополнительное оборудование (сканеры штрихкодов), обучить персонал проводить такие продажи. Но в конечном счёте работа любого розничного магазина станет более автоматизированной. Сокращается время на последующий учёт товара и товарных групп, возможен автоматический расчёт скидок по отдельной номенклатуре. Это необходимый этап цифровизации, от которого выигрывают как потребители, так и продавцы, — считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Бизнесу придётся затратить до 70 тысяч рублей (в зависимости от масштабов работы) на программное обеспечение и сканеры, которые будут считывать штрихкоды. Персонал потребуется обучить работе в новых условиях. На этот момент обращает внимание исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артём Тузов. Впрочем, по его словам, трудозатраты в дальнейшем, наоборот, снизятся и вложения окупятся.
К тому же есть вероятность, что часть покупателей перейдёт в небольшие магазины из сетевых. Раньше многие боялись, что их банально обсчитают, ведь данные в чеке выглядели очень поверхностными. Было трудно понять, все ли суммы кассир пробил верно.
В результате многие предпочитали заглянуть не в магазин у дома, а пройтись чуть дальше, но в сетевой супермаркет.
— Крупные магазины выдают очень подробные чеки о покупке, где прописаны не только товары, но и скидки. Люди сразу видят, сколько денег отдали за тот или иной продукт, и понимают, не было ли обмана. Например, ценник на полке мог содержать одну информацию, а товар пробивался по повышенной стоимости. У клиента появлялись все основания требовать справедливого пересчёта. Сейчас такие подробные чеки будут получать и те, кто делает покупки в небольших магазинах, — пояснил Артём Тузов.
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