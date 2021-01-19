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11:00 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» предупредил о возможной приостановке «Северного потока-2»

«Газпром» предупредил, что проект «Северный поток-2» может быть отложен или приостановлен из-за политического давления, сообщает Reuters со ссылкой на проспект размещения евробондов. Вчера ТАСС со ссылкой на проспект сообщал, что «Газпром» намерен завершить строительство трубопровода, «как только это станет разумно возможным».

Источник: AP 2020

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод “Северный поток-2”, мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — говорится в сообщении.

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Накануне официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ объявил, что 19 января США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода «Северный поток-2».

До этого немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».

После того как под угрозой американских санкций от участия в проекте отказались европейские суда, на достройку «Северного потока-2» было направлено два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна». Оба судна получили разрешение на проведение работ.

Очередные работы должны были начаться 15 января 2021 года, но оператор «Северного потока-2» отложил строительство трубы.

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