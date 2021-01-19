11:00 (мск), источник: Коммерсантъ
«Газпром» предупредил о возможной приостановке «Северного потока-2»
«Газпром» предупредил, что проект «Северный поток-2» может быть отложен или приостановлен
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«При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод “Северный поток-2”, мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе
Накануне официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ объявил, что 19 января США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода «Северный поток-2».
До этого немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».
После того как под угрозой американских санкций от участия в проекте отказались европейские суда, на достройку «Северного потока-2» было направлено два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна». Оба судна получили разрешение на проведение работ.
Очередные работы должны были начаться 15 января 2021 года, но оператор «Северного потока-2» отложил строительство трубы.