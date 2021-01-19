15:37 (мск), источник: РБК
В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы
По поручению
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
У РБК есть копия соответствующей «дорожной карты», которую утвердила Абрамченко. Этот документ подготовило Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области.
По словам Абрамченко, на примере Сахалина будет проведена региональная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов, создана необходимая инфраструктура поддержки климатических проектов. Она добавила, что важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии Министерства иностранных дел с международными системами торговли.
«Этот проект на будущее и экспорт», — добавил министр экономического развития Максим Решетников (его слова передала
Сахалин станет пилотным регионом, при удачных результатах эксперимента планируется распространить его на другие территории, следует из сообщения
Планируется, что уже в июле 2021 года в Госдуму будет внесен законопроект о проведении эксперимента по установлению на период до 2025 года специального регулирования выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области.
«Рассчитываем, что участие в эксперименте будет интересно инвесторам “зеленых” проектов и компаниям, которые планируют повышать амбициозность своих климатических действий», — заявил Решетников.
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату 23 сентября 2019 года. Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев заявил, что возможные изменения климата представляют угрозу для экологического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты.
ЕС принял решение сделать свою экономику климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы. Законопроект об углеродном налоге еще находится в стадии разработки, методология расчета сбора пока неизвестна.
Согласно Парижскому соглашению по климату, в России
По оценкам аудиторов из KPMG, при базовом варианте налог будет введен в 2025 году и распространится только на прямые выбросы парниковых газов (непосредственно при производстве продукции). В этом случае нагрузка для российских экспортеров составит €33,3 млрд в 2025—2030 годах (более $40 млрд).
При самом негативном сценарии налог может обойтись поставщикам из России в €50,6 млрд до 2030 года.
Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов является крупнейшей в мире. По данным на декабрь 2020 года, ее объем оценивался более чем в €51,4 млрд в год, что примерно на треть превышает уровень на тот же момент 2019 года, свидетельствуют данные ICE.