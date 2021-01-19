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15:37 (мск), источник: РБК

В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве экологию) должен быть проведен эксперимент по торговле «углеродными единицами» (выбросами парниковых газов) в Сахалинской области, сообщила ее пресс-служба.

Источник: РИА "Новости"

У РБК есть копия соответствующей «дорожной карты», которую утвердила Абрамченко. Этот документ подготовило Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области.

В результате планируется впервые в России создать систему торговли «углеродными единицами» и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

По словам Абрамченко, на примере Сахалина будет проведена региональная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов, создана необходимая инфраструктура поддержки климатических проектов. Она добавила, что важнейшим итогом эксперимента должно стать формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция при содействии Министерства иностранных дел с международными системами торговли.

«Этот проект на будущее и экспорт», — добавил министр экономического развития Максим Решетников (его слова передала пресс-служба ведомства).

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Сахалин станет пилотным регионом, при удачных результатах эксперимента планируется распространить его на другие территории, следует из сообщения пресс-службы Абрамченко.

Планируется, что уже в июле 2021 года в Госдуму будет внесен законопроект о проведении эксперимента по установлению на период до 2025 года специального регулирования выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области.

«Рассчитываем, что участие в эксперименте будет интересно инвесторам “зеленых” проектов и компаниям, которые планируют повышать амбициозность своих климатических действий», — заявил Решетников.

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату 23 сентября 2019 года. Возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев заявил, что возможные изменения климата представляют угрозу для экологического баланса, сельского хозяйства и безопасности людей, которые живут в условиях вечной мерзлоты.

ЕС принял решение сделать свою экономику климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы. Законопроект об углеродном налоге еще находится в стадии разработки, методология расчета сбора пока неизвестна.

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Согласно Парижскому соглашению по климату, в России компаниям-экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. Этот налог необходим, чтобы уравнять производителей из Европы и стран за ее пределами (где нет подобных условий по выбросам).

По оценкам аудиторов из KPMG, при базовом варианте налог будет введен в 2025 году и распространится только на прямые выбросы парниковых газов (непосредственно при производстве продукции). В этом случае нагрузка для российских экспортеров составит €33,3 млрд в 2025—2030 годах (более $40 млрд).

При самом негативном сценарии налог может обойтись поставщикам из России в €50,6 млрд до 2030 года.

Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов является крупнейшей в мире. По данным на декабрь 2020 года, ее объем оценивался более чем в €51,4 млрд в год, что примерно на треть превышает уровень на тот же момент 2019 года, свидетельствуют данные ICE.

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