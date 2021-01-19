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16:10 (мск), источник: РБК

Путин заявил о наличии у россиян «многих вопросов» по темпам газификации

Президент Владимир Путин заявил, что темпы газификации в России «в какой-то момент» снизились. Он высказал эту мысль на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая проходила в режиме видеоконференции. Отчет о ней опубликован на сайте Кремля.

Источник: Reuters

«А третий вопрос — о газификации внутри страны. Может быть, он самый основной на самом деле, поэтому я бы попросил с этого начать. Вопросов на этот счет у граждан очень много», — сказал президент.

Миллер ответил, что компания уже подписала с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год и с 1 января «Газпром» и регионы «набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы».

Миллер рассказал, что уже подписаны 67 программ с регионами на период до 2025 года включительно.

«За это время мы построим 24,4 тыс. км газопроводов и будет газифицировано 3632 населенных пункта. К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране», — сообщил он.

По его словам, к 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в России.

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В декабре 2020 года Миллер и глава Калининградской области Антон Алиханов подписали новую программу газификации региона до 2025 года, которая предусматривает рост инвестиций в этот сектор в 9,3 раза по сравнению с планами на 2016−2020 годы. Объем инвестиций составит 3,9 млрд руб. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составлял 84,3%, в том числе городов — 97,5%, сельской местности — 32,4%. Компания, в частности, обещает построить 264 км межпоселковых газопроводов и создать условия для газификации 66 поселков в Багратионовском, Краснознаменском, Нестеровском, Озерском, Правдинском и Славском городских округах.

На газификацию Новосибирской области в период с 2021 по 2025 год «Газпром» выделит 2,3 млрд руб. Соглашение подписали губернатор Андрей Травников и глава Газпрома.

«Это позволит увеличить поставки газа действующим и подключить новых потребителей в Новосибирском, Тогучинском и Чановском районах, городах Барабинск, Бердск и Новосибирск», — говорилось в сообщении о подписании программы.

На газификацию Чечни предусмотрены инвестиции в размере 12,3 млрд руб. — это в 3,1 раза больше, чем в 2016—2020 годах. По условиям программы, «Газпром» построит около 1,3 тыс. км газопроводов для 25 населенных пунктов в нескольких районах Чечни, в том числе в высокогорном Галанчожском районе, который остается последним негазифицированным в республике.

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