Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 январяКрещение Господне, сенсационное выступление The Beatles, образование Ульяновской области и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
20:25 (мск), источник: Известия

Новые продукты банков будут тестировать на безопасность для клиентов

Центробанк работает над концепцией механизма, в рамках которого новые продукты банков и других финансовых организаций смогут появляться только после тестирования на предмет их безопасности для клиента, а также сложности для понимания. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Источник: Reuters

Работу над концепцией по предварительному тестированию новых продуктов ЦБ объяснил в информационном докладе по поведенческому надзору. В документе отмечается, что создание нового финансового продукта практически всегда, особенно в периоды экономических кризисов или спадов, сопряжено с возможностью его несоответствия интересам клиентов.

Регулятор ссылается на зарубежную практику, когда применяются превентивные инструменты, которые позволяют не допустить на рынок новые продукты, несущие высокие риски для потребителей.

Читайте также
ЦБ предложил ограничить продажу сложных фининструментов

Например, таким механизмом является оценка (тестирование) нововведений — часть концепции, получившей название product governance (управление продуктами, решение, которое позволяет проследить их на протяжении всего жизненного цикла).

Центробанк приводит в пример опыт рекомендаций в Европе, согласно которым при введении нового продукта должны учитываться интересы, характеристики и предпочтения потребителей, приняты меры для их защиты потребителей от убытков, проводятся мероприятия по недопущению конфликтов интересов.

Как уточнили в пресс-службе, Банк России работает над концепцией данного механизма вывода новых продуктов на финансовый рынок. Так, например, тестирование может быть реализовано через стандарт саморегулируемых организаций на финансовом рынке после соответствующего пилота с добровольцами того или иного сегмента рынка. Фактически речь может идти об обязательном введении тестирования.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Живой вопрос: можно ли справиться с нападениями бездомных собак
Заоблачная угроза: Amazon может заблокировать тысячи сервисов в России
США ввели санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2»
Власти Нью-Йорка отключили российским дипломатам интернет
Путин принял участие в крещенских купаниях (видео)
В США оценили перспективы возвращения в ядерную сделку с Ираном
В Японии нашли воробья, похожего на Жан-Клода Ван Дамма (фото)
Врачи: человек с антителами может повторно заразиться COVID
Величайший шоумен. Как менялся имидж Конора Макгрегора (фото)
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
СМИ сообщили о сыне Началовой, родившемся после ее смерти Бойфренд покойной певицы якобы воспитывает ее сына
Леди
Барановская покружилась в платье и нарвалась на критику Фанаты пристыдили телеведущую
Новости партнеров
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Песков прокомментировал ситуацию с Навальным
Выстрелили из современного оружия по средневековым доспехам. Видео
Почему пилоты самолета всегда гладко выбриты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь