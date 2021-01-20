Сбер увеличил почти в 1,5 раза доходы от комиссий за онлайн-переводы в пандемию

Издание пояснило, что в показателе учитываются доходы с безналичных переводов и платежей, комиссию за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перевод денег.
Рост показателя произошел из-за увеличения доли безналичных платежей, в том числе из-за пандемии и ограничений. В банке отметили, что доход от комиссий на операции с наличными снизился на 42% в годовом выражении. Совокупный доход от комиссий по платежам наличными и онлайн вырос на 20%, отметил представитель банка. Комиссионные доходы также выросли из-за появления возможности переводить деньги с кредитной карты на дебетовую: раньше для этого клиентам приходилось снимать деньги в банкомате.
В 2020 г. Сбер из-за нового закона отменил «банковский роуминг» — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка между регионами. Банк ввел плату за переводы больше 50 тыс. руб. в месяц: клиенты должны платить 1%, но не более 1 тыс. руб. с перевода или оплачивать подписку от 99 до 209 руб. в месяц, пишет РБК. Представитель банка рассказал, что более 90% клиентов пользуются переводами бесплатно, подписку оформили более 3,5 млн человек.