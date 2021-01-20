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11:30 (мск), источник: Daily Storm

Россия сократила вложения в долговые госбумаги США до 4,9 миллиарда долларов

Россия в ноябре 2020 года сократила вложения в долговые государственные бумаги США на 1,187 миллиарда долларов, следует из данных американского Минфина. На конец ноября РФ принадлежали казначейские облигации на сумму 4,968 миллиарда против 6,155 миллиарда долларов месяцем ранее. При этом на долю долгосрочных облигаций приходится 1,568 миллиарда, а краткосрочных — 3,4 миллиарда долларов.

Источник: AP 2020

Весной 2018 года Россия начала резкое сокращение вложений в государственный долг США. Так, в апреле они уменьшились почти в шесть раз: с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда, а в мае — до 14,9 миллиарда долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 миллиарда.

В марте 2020 года Россия более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с 12,58 миллиарда до 3,85 миллиарда долларов. В мае РФ очередной раз снизила объем вложений с 6,85 миллиарда долларов до 5,39 миллиарда долларов. Крупнейшим держателем долговых госбумаг США остается Япония с 1,26 триллиона долларов. На втором месте находится лидировавший долгое время Китай с 1,06 триллиона. Госдолг США по состоянию на январь 2021 года составлял 27,812 триллиона долларов.

Распродажа Россией американских долговых бумаг привела к росту ставок в США и вызвала недовольство президента страны Дональда Трампа. Бывший глава российского Центробанка Сергей Дубинин тогда заявлял, что продажа американских облигаций — это просто «умный хедж» против возможной конфискации.

По данным Банка России, международные резервы по состоянию на начало 2021 года составляли 597,4 миллиарда долларов. В середине 2020-го самую большую долю в валютных активах РФ занимали евро (29,5%) и золото (почти 23%). На китайский юань приходилось 12,2%, британский фунт — 5,9%, японскую йену — 3,9%.

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