Россия сократила вложения в долговые госбумаги США до 4,9 миллиарда долларов

Весной 2018 года Россия начала резкое сокращение вложений в государственный долг США. Так, в апреле они уменьшились почти в шесть раз: с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда, а в мае — до 14,9 миллиарда долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 миллиарда.
В марте 2020 года Россия более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с 12,58 миллиарда до 3,85 миллиарда долларов. В мае РФ очередной раз снизила объем вложений с 6,85 миллиарда долларов до 5,39 миллиарда долларов. Крупнейшим держателем долговых госбумаг США остается Япония с 1,26 триллиона долларов. На втором месте находится лидировавший долгое время Китай с 1,06 триллиона. Госдолг США по состоянию на январь 2021 года составлял 27,812 триллиона долларов.
Распродажа Россией американских долговых бумаг привела к росту ставок в США и вызвала недовольство президента страны Дональда Трампа. Бывший глава российского Центробанка Сергей Дубинин тогда заявлял, что продажа американских облигаций — это просто «умный хедж» против возможной конфискации.
По данным Банка России, международные резервы по состоянию на начало 2021 года составляли 597,4 миллиарда долларов. В середине 2020-го самую большую долю в валютных активах РФ занимали евро (29,5%) и золото (почти 23%). На китайский юань приходилось 12,2%, британский фунт — 5,9%, японскую йену — 3,9%.