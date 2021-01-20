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11:35 (мск), источник: ТАСС

«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся, соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели. Об этом в среду сообщил ТАСС первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов.

Источник: РИА "Новости"

«Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель — создать левую партию, левопатриотическую», — сказал Емельянов.

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По его словам, соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни.

«Завтра будет президиум партии, на котором будут одобрены принципы объединения. Я думаю, что к концу недели может состояться официальное подписание», — уточнил парламентарий.

Слияние, подчеркнул он, направлено на реализацию «левых ценностей и программ» в политике государства. Депутат также не исключил изменение названия партии, отметив, что согласованной версии пока нет.

В свою очередь в партии «Патриоты России» сообщили ТАСС, что также планируют рассмотреть вопрос об объединении.

«Мы поддерживаем это предложение [об объединении], завтра на политсовете будем обсуждать», — сказала заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева.

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