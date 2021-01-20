Ушедший в армию сын Мордашова передаст брату долю в общей компании

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство сына совладельца «Северстали» Алексея Мордашова Кирилла об увеличении доли в компании «КН-Холдинг» с 50% до 100%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы службы. Представитель миллиардера назвал изменение схемы владения «КН-Холдингом» «технической сделкой внутри семьи», передает агентство.
Сейчас, по данным «Спарк», Кирилл Мордашов владеет «КН-Холдинг» вместе с младшим братом Никитой в равных долях. Через эту структуру они владеют своими долями в золотодобывающей компании Nordgold и туроператоре TUI. Доли в бизнесе Кирилл и Никита Мордашовы получили от отца в 2019 году. Мордашов-старший объяснял передачу активов необходимостью ввести сыновей в курс дела и тем, что им нужно получить опыт в сфере управления портфелем активов.
В начале января источники Forbes сообщили, что Никиту Мордашова прошлым летом отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ), где он учился на совместной программе с LSE (London School of Economics — Лондонская школа экономики, выступает оператором программы). «Отец сказал ему: «Ну тогда иди служить», — рассказал собеседник Forbes, знакомый с сыном миллиардера. Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Никита Мордашов ушел в армию. Представитель миллиардера отказался это комментировать.
Всего у Алексея Мордашова семеро детей: старший сын от первого брака, сыновья Кирилл и Никита от второго, еще один сын и три дочери от третьего брака. Последняя из дочерей миллиардера, Алена, родилась летом 2020 года.