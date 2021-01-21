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08:05 (мск), источник: Ведомости

Выдачи кредитных карт в России снизились до минимума с 2017 года

К концу 2020 г. российские банки выдали до 9 млн кредитных карт. Это минимальный показатель с 2017 г., сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Причем около миллиона кредиток было выдано в последнюю неделю года, пишет агентство «Прайм».

Источник: AP 2020

«В 2020 г. было выдано 8,99 млн новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с 2019 г.», — отметили в компании. При этом данный показатель стал минимальным с 2017 г., тогда банки выдали всего 6,9 млн «кредиток».

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Больше всего карт выдали в Москве (556,1 тыс.), Московской области (427 тыс.), Краснодарском крае (386,6 тыс.), Санкт-Петербурге (331,1 тыс.) и Башкирии (291,7 тыс.). Сильнее всего в 2020 г. сократилась выдача кредитных карт в Московской области (-30,9%), Москве (-30,0%), Приморском крае (-29,8%) и Татарстане (-28,5%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, во время карантина с весны прошлого года выдача «кредиток» по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%. По его словам, банки предоставляют кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне.

По данным НБКИ, банки в России в 2020 г. одобрили 33,9% заявок на розничные кредиты. Показатель 2020 г. снизился на 3 п.п. по сравнению с 2019 г. и стал минимальным за три года. Чаще всего банки одобряли заявки на ипотеку: в 2020 г. были одобрены 71,3% заявок, показатель вырос по сравнению с предыдущими годами. Волков ранее пояснял, что уровень одобрения ипотеки стал рекордно высоким за последние четыре года. По его мнению, это связано, прежде всего, с введением льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков.

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