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14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о сохраняющейся нестабильности экономики

Российская экономика все еще подтверждена нестабильности, заявил президент Владимир Путин. Он призвал оперативно принимать решения, которые позволят улучшить ситуацию.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам (цитата по сайту Кремля).

В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом.
Владимир Путин
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По словам Владимира Путина, глубина экономического спада в 2020 году оказалась меньше, чем в других странах. В конце года некоторые показатели вернулись к докризисным значениям. Среди них — объем грузоперевозок на железных дорогах, потребление электроэнергии.

Инфляция по итогам года составила 4,9%, что выше прогноза ЦБ, сказал Путин. Уровень безработицы по-прежнему высокий, к ноябрю он составил 6,1%. Это в полтора раза выше, чем в 2019 году.

По предварительным данным Федерального казначейства, в России из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть 58 из 85 регионов (70%) завершили 2020 год с дефицитом бюджета. Федеральный бюджет на 2021−2023 годы будет дефицитным. В 2021 году запланирован дефицит в размере 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн (1% ВВП), в 2023-м — 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП).

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