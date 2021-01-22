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07:48 (мск), источник: Ведомости

Авиакомпании вновь просят помощи у правительства

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят все крупнейшие авиакомпании страны, 14 января обратилась с письмом (есть в распоряжении «Ведомостей») к руководителю департамента гражданской авиации Минтранса Светлане Петровой.

Источник: РИА "Новости"

АЭВТ просит выделить 53 млрд руб. из федерального бюджета в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов авиакомпаний в декабре 2020 — июне 2021 г. Объемы перевозок в коронакризис остаются низкими и у компаний снижаются доходы, объясняют в АЭВТ. В министерстве «Ведомостям» подтвердили получение письма, но комментировать его отказались.

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В прошлом году правительство выделило на эти цели 20,95 млрд руб. и распределяло их между перевозчиками из расчета 365 руб. (позже 685 руб.) за каждого потерянного пассажира с февраля по ноябрь.

Для сравнения: прогнозные расходы перевозчиков в IV квартале 2020 г. и I квартале текущего года — 353,4 млрд руб., это аренда или лизинг воздушных судов, их техобслуживание, аэропортовое обслуживание, зарплата и социальные отчисления. Деньги, как и в 2020 г., АЭВТ предлагает в первую очередь направить на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих судов.

Выплата позволит снизить угрозу банкротств авиакомпаний, считают в ассоциации. «В первом полугодии 2021 г. экономическое положение перевозчиков продолжит ухудшаться из-за снижения потребительского спроса, низкой платежеспособности населения, ограничений на международное сообщение и волатильности рубля», — говорится в письме.

Нагрузка по платежам вырастет — кроме текущих налогов перевозчики должны будут заплатить налоги и арендную плату за предыдущие периоды, по которым предоставлялась отсрочка.

В пандемичный 2020 год российские авиакомпании снизили перевозки на 46% по сравнению с предыдущим годом, обслужив 69,17 млн человек (предварительные данные Росавиации). В 2020 г. вся мировая авиация испытала самый тяжелый кризис в истории.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) несколько раз меняла свой прогноз по убыткам авиакомпаний всего мира: по последней оценке, в 2020 г. он составит $118,5 млрд, в 2021 г. — $38,7 млрд. Возвращения к докризисным объемам перевозок IАТА ожидает не ранее 2024 г.

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По прогнозу АЭВТ, операционные убытки российских авиакомпаний в 2020 г. достигнут 200 млрд руб. В 2018 г. они составили 51,7 млрд руб., в 2019 г. — 38,6 млрд руб.

В октябре прошлого года ассоциация уже направляла письмо в правительство с просьбой о выделении 50 млрд руб. на помощь перевозчикам. В Минтрансе обещали рассмотреть документ, но деньги пока не выделены.

Гендиректор агентства Infomost Борис Рыбак считает, что только такая прямая денежная поддержка — единственный способ избежать банкротства компаний. «Все наши авиакомпании сегодня де-факто банкроты, включая «Аэрофлот». Если бы кто-то сегодня предъявил к оплате их обязательства, они бы все обанкротились. Показатели долговой нагрузки авиакомпаний РФ сегодня превышают нормативы в три раза.

Но, очевидно, банки не пойдут на банкротства", — говорит эксперт. При этом объема средств в 53 млрд руб. будет явно недостаточно, добавляет он: «Весь пакет поддержки американских авиакомпаний в 2020 г. составил $72 млрд. Хотя американский авиарынок больше российского». Рыбак также считает, что нужно менять схему этих субсидий — в 2020 г. она оказалась непрозрачной, так как большую часть денег (7,9 млрд руб.) получила группа «Аэрофлот» (материнская компания и две «дочки» — «Россия» и «Аврора»).

Анастасия Львова

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