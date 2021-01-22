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04:27 (мск), источник: РБК

Операторы попросили Минцифры оплатить им слежку за больными COVID-19

Заново запустить систему мониторинга по геоданным о заболевших COVID-19 или контактировавших с ними планируют «в сжатые сроки» в пяти регионах России. За передачу этих данных операторы теперь просят у правительства компенсацию.

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Источник: РИА "Новости"

Операторы связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними. Об этом говорится в письме министру от Анны Серебряниковой, главы объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» (занимается развитием одноименной нацпрограммы).

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Письмо она отправила 21 декабря (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника рабочей группы).

Из письма следует, что в начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи (каким — в письме не уточняется) возобновить с 5 декабря выгрузку геоданных в информационную систему ведомства «в рамках возобновления функционирования системы отслеживания перемещений граждан», заболевших коронавирусом или находящихся в контакте с больными. Ведомство планирует перезапустить систему в пяти регионах — республике Бурятия и Оренбургской области, а также в Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. По данным региональных управлений Роспотребнадзора и оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, в перечисленных регионах с 3 декабря к текущему моменту общее число выявленных случаев коронавируса выросло в 1,4 — 1,6 раз.

Но, как указала Анна Серебряникова, возобновление передачи данных в систему мониторинга «связано с дополнительными издержками», поскольку для этого потребуется привлечь на постоянной основе сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации. «Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений», — указала она.

Как утверждают источники РБК, раньше операторы не получали компенсаций за передачу сведений.

На какую компенсацию рассчитывают операторы, в письме не указано. Но, при этом, указаны возможные источники финансирования — из резервного фонда правительства или средств федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Представитель АНО «Цифровая экономика» отказался от комментариев. Также поступили представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Однако источники РБК в двух мобильных операторах сказали, что ответ на это обращения они пока не получили.

Один из собеседников подчеркнул, что суммарные расходы операторов на регулярную выгрузку данных о передвижении граждан, больных коронавирусом или контактировавших с ними, будут составлять десятки миллионов рублей в месяц.

По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, речь может идти и о «десятках миллионов рублей в месяц на каждого оператора в каждом регионе России», поскольку контроль не проводится полностью автоматически, операторам придется выделять специальных людей, которые будут мониторить ситуацию.

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Представитель Минцифры сообщил, что решение о возобновлении использования их Системы ситуационного центра, в которую загружаются данные геолокации абонентских устройств, принимали сами перечисленные в письме регионы. Он напомнил, что система была создана еще в первую волну распространения коронавируса, но временно не использовалась, когда заболеваемость пошла на спад (когда именно это произошло — он не уточнил).

«Затраты операторов на работу с системой не являются существенными, — настаивает представитель Минцифры. — Все необходимое программное обеспечение было разработано ранее, к работе с системой привлекаются несколько сотрудников операторов связи не на полный рабочий день. Вызывает удивление желание некоторых операторов дополнительно заработать, пока вся страна борется с коронавирусом». Он также подчеркнул, что операторы не представляли в Минцифры какие-либо расчеты по затратам.

РБК направил запрос в администрации перечисленных в письме регионов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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