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09:55 (мск), источник: РБК

Visa не увидела в России перспектив развития оплаты по QR-коду

Visa не видит спроса у банков, магазинов и населения на использование QR-кодов для оплаты товаров и услуг. Платежная система хотела развивать технологию в России два года назад, но помешала популярность платежей через смартфоны.

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Источник: AP 2020

Международная платежная система Visa не видит перспектив развития в России QR-платежей, рассказал РБК гендиректор Visa в России Михаил Бернер.

Около двух лет назад Visa разрабатывала модель оплаты по QR-коду в российских магазинах, писали тогда «Ведомости». По словам Бернера, сейчас компания не видит большого спроса на эту технологию со стороны потребителей, банков и бизнеса: «Если он появится, мы работаем с QR-платежами во многих странах, мы готовы будем привнести это в Россию. Но пока мы не видим здесь рынка и считаем, что, скорее всего, мы прошли эту стадию». Сейчас «настолько сильно начали развиваться мобильные платежи, что это [QR-платежи] не имеет большого смысла, то есть мы не увидели в этом большой перспективы», пояснил он.

Скорее будет рост мобильных платежей — платежей телефоном, чем платежей QR-кодом.
Михаил Бернер
гендиректор Visa в России

Он добавил, что по уровню использования платежей смартфоном Россия уже впереди многих стран, а QR-технологии работают хорошо там, где есть какие-либо серьезные инфраструктурные проблемы: или не очень высокое качество интернета, или очень высокая стоимость POS-терминалов (оборудование для приема карт), или комбинация этих двух факторов.

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Бернер также указал, что платить с помощью QR-кодов клиентам сложнее: «Одно дело — вы приложили телефон, даже, может быть, ввели пароль. И совсем другое — вы должны сфотографировать QR-код, зайти в какое-то приложение своего банка или специальное приложение, привязать к нему свою карту. Клиентский опыт совершенно точно не такой же бесшовный, каким он является в случае телефона».

Оплата с помощью телефона появилась в России в 2016 году, когда были запущены мобильные кошельки Samsung Pay и Apple Pay. Сервисы позволяют оплачивать покупки бесконтактным способом: для этого нужно приложить смартфон к POS-терминалу. В 2020 году Россия вышла на второе место в мире по количеству пользователей Apple Pay, ее опережают только США.

Шансы QR-платежей

Сейчас на российском рынке существует два основных проекта по внедрению QR-платежей: Система быстрых платежей (СБП) Банка России и «Плати QR» от Сбербанка. В СБП основным драйвером популяризации технологии выступают более низкие комиссии для продавцов: ЦБ разрешил банкам взимать с магазинов от 0,4 до 0,7% от суммы покупки, если та оплачивается с помощью QR-кода.

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Тарифы за карточные транзакции устанавливаются на рыночных условиях, средняя величина — 1,5−2,5%. Основную часть этой платы составляет так называемая межбанковская комиссия (банк продавца платит ее банку покупателя), которую устанавливает платежная система. Сбербанк по своему QR-проекту также установил более низкий тариф по сравнению с классическим эквайрингом — от 0,6 до 1,5% от суммы платежа.

Представитель Сбербанка сказал РБК, что банк видит «постоянный рост» популярности сервиса: «На сегодняшний день оплатить покупки при помощи сервиса “Плати QR” можно уже более чем в 280 тыс. торговых точек, и их количество продолжает увеличиваться». По мнению Сбербанка, значительным драйвером развития и роста спроса на сервис послужило внедрение опций, позволяющих интегрировать оплату по QR-коду в кассовое ПО. За год общее количество покупок с использованием QR от «Сбера» выросло в четыре раза. Конкретные показатели банк не раскрыл, указав, что месячный оборот по продукту исчисляется миллиардами рублей, а число операций — это несколько сотен тысяч в месяц.

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QR-коды распространены в странах Азии, в частности в Китае, по двум причинам: высокая популярность мессенджера WeChat и суперприложения Alipay, использующих технологию QR, а также медленное проникновение платежных терминалов для оплаты картами, говорит генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова. «QR-платежи у нас в стране еще только развиваются. У технологии есть неоспоримое преимущество перед NFC (бесконтактной оплатой. — РБК) — возможность использовать статический QR-код без дополнительного оборудования под эквайринг, что удобно для бизнеса, в том числе в труднодоступных местах со слабой связью. Кроме того, QR-коды позволяют снизить комиссию для бизнеса за обработку платежей, так как инфраструктура такой системы требует меньше затрат на обслуживание», — считает она.

Технология QR-платежей непривычна для клиентов и низкие комиссии для торговцев не помогут ее популяризовать, поэтому СБП также перейдет на бесконтактные платежи, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

В России уже достаточно сформированный платежный рынок с хорошо развитой эквайринговой инфраструктурой, и вряд ли QR-платежи приживутся там, где уже стоит наземный терминал и покупатели привыкли оплачивать товары касанием карты или все чаще с помощью мобильного телефона. И менять это пользовательское поведение, если за этим не стоит каких-то выгод для клиента, на мой взгляд, не представляется возможным.
Майя Глотова
директор процессингового центра «КартСтандарт»

QR-платежи могут стать «отличным решением» для малого и микробизнеса из-за отсутствия затрат на оборудование и недорогой стоимости транзакции, считает Глотова. «Решение QR-платежа может быть востребовано в малом бизнесе для мерчантов, которые не используют терминалы, например уличная торговля едой», — соглашается партнер Bain & Company Олег Гейлер.

Бесконтактное будущее

По данным Visa, сейчас каждая третья транзакция в России оплачивается смартфоном — еще год назад это была каждая пятая. Всего бесконтактной оплатой пользуются 73% россиян. «Россия здесь лидирует среди многих других стран», — отметил Бернер.

В 2020 году объем бесконтактных платежей вырос на 88,5%, подсчитали в Visa.

Для сравнения, в 2019-м рост составил 71,2%, в 2018 году — 42%. «Во время пандемии большинство граждан начали более серьезно относиться к гигиене и опасаться за свое здоровье. Соответственно, очень существенно выросла бесконтактная оплата», — объяснил РБК такой рост Бернер.

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Как показал опрос платежной системы, 52% россиян считают бесконтактную оплату одним из основных методов защиты от коронавируса, а отказаться от покупок в магазинах, где нет возможности платить бесконтактно, готовы 31% опрошенных. Россияне (36%) не удовлетворены уровнем приема бесконтактной оплаты именно на предприятиях малого и среднего бизнеса, в то время как 91% потребителей удовлетворены этим сервисом в крупных торговых сетях и ресторанах. Поэтому бесконтактная оплата стала самым популярным инструментом (52%) цифровизации малого и среднего бизнеса во втором полугодии 2020 года.

Visa видит «достаточно большое поле для развития биоидентификации (оплата с помощью биометрических данных: лицо, голос, отпечаток пальца и т. п. — РБК)». «Прошлый год был прорывным в области проникновения биометрической идентификации в самых разных ее аспектах. И мы считаем, что в этом году эта тенденция продолжится», — сказал Бернер. В прошлом году Visa запустила несколько биометрических сервисов, в частности оплату по лицу в кафе «Прайм» и оплату голосом в некоторых кафе и ресторанах.

Евгения Чернышова

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