09:55 (мск), источник: РБК
Visa не увидела в России перспектив развития оплаты по QR-коду
Visa не видит спроса у банков, магазинов и населения на использование
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Международная платежная система Visa не видит перспектив развития в России
Около двух лет назад Visa разрабатывала модель оплаты по
Скорее будет рост мобильных платежей — платежей телефоном, чем платежей
QR-кодом.
Он добавил, что по уровню использования платежей смартфоном Россия уже впереди многих стран, а
Бернер также указал, что платить с помощью
Оплата с помощью телефона появилась в России в 2016 году, когда были запущены мобильные кошельки Samsung Pay и Apple Pay. Сервисы позволяют оплачивать покупки бесконтактным способом: для этого нужно приложить смартфон к
Сейчас на российском рынке существует два основных проекта по внедрению QR-платежей: Система быстрых платежей (СБП) Банка России и «Плати QR» от Сбербанка. В СБП основным драйвером популяризации технологии выступают более низкие комиссии для продавцов: ЦБ разрешил банкам взимать с магазинов от 0,4 до 0,7% от суммы покупки, если та оплачивается с помощью
Тарифы за карточные транзакции устанавливаются на рыночных условиях, средняя величина — 1,5−2,5%. Основную часть этой платы составляет так называемая межбанковская комиссия (банк продавца платит ее банку покупателя), которую устанавливает платежная система. Сбербанк по своему
Представитель Сбербанка сказал РБК, что банк видит «постоянный рост» популярности сервиса: «На сегодняшний день оплатить покупки при помощи сервиса “Плати QR” можно уже более чем в 280 тыс. торговых точек, и их количество продолжает увеличиваться». По мнению Сбербанка, значительным драйвером развития и роста спроса на сервис послужило внедрение опций, позволяющих интегрировать оплату по
Технология
В России уже достаточно сформированный платежный рынок с хорошо развитой эквайринговой инфраструктурой, и вряд ли
QR-платежиприживутся там, где уже стоит наземный терминал и покупатели привыкли оплачивать товары касанием карты или все чаще с помощью мобильного телефона. И менять это пользовательское поведение, если за этим не стоит каких-товыгод для клиента, на мой взгляд, не представляется возможным.
По данным Visa, сейчас каждая третья транзакция в России оплачивается смартфоном — еще год назад это была каждая пятая. Всего бесконтактной оплатой пользуются 73% россиян. «Россия здесь лидирует среди многих других стран», — отметил Бернер.
Для сравнения, в 2019-м рост составил 71,2%, в 2018 году — 42%. «Во время пандемии большинство граждан начали более серьезно относиться к гигиене и опасаться за свое здоровье. Соответственно, очень существенно выросла бесконтактная оплата», — объяснил РБК такой рост Бернер.
Как показал опрос платежной системы, 52% россиян считают бесконтактную оплату одним из основных методов защиты от коронавируса, а отказаться от покупок в магазинах, где нет возможности платить бесконтактно, готовы 31% опрошенных. Россияне (36%) не удовлетворены уровнем приема бесконтактной оплаты именно на предприятиях малого и среднего бизнеса, в то время как 91% потребителей удовлетворены этим сервисом в крупных торговых сетях и ресторанах. Поэтому бесконтактная оплата стала самым популярным инструментом (52%) цифровизации малого и среднего бизнеса во втором полугодии 2020 года.
Visa видит «достаточно большое поле для развития биоидентификации (оплата с помощью биометрических данных: лицо, голос, отпечаток пальца
Евгения Чернышова