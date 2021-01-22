15:08 (мск), источник: Forbes
Доллар и евро подорожали больше чем на рубль
Российская валюта слабеет
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Доллар и евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу подорожали больше чем на рубль. К 14:00 мск доллар рос в цене на 1,04 рубля и стоил 74,89 рубля, а евро дорожал на 1,27 рубля и торговался за 91,12 рубля. Больше 91 рубля евро в последний раз стоил 11 января.
Основные индексы биржи в пятницу продемонстрировали падение. К 14:15 индекс Мосбиржи снижался на 1,68% и составлял 3365,22 пункта, а индекс РТС падал на 3,32% — до 1415,24 пункта. Среди крупнейших российских компаний наиболее заметное падение к 14:00 демонстрировали, например, акции Сбербанка (-2,38%, до 267,88 рубля), «Газпрома» (-2,44%, 211,97 рубля), «Норникеля» (-2,35%, 25 914 рублей) и «Магнита» (-2,43%, 4937 рублей).
Цена нефти Brent к 14:05 мск падала на 2,28%, до $54,82, следует из данных Bloomberg Energy. Цена WTI к тому же моменту снижалась на 2,54%, до $51,78.
Рубль реагирует как на общерыночную волну фиксации прибыли в рисковых активах, в том числе в нефти, так и на усиление напряженности геополитического фона вокруг России, сказал «РИА Новости» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Поддержка национальной валюты со стороны рынка рублевого долга ослабевает, также отметил он.
Александр Пятин