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15:53 (мск), источник: Газета.Ру

Производители вслед за картофелем предложили продавать кривые огурцы «экономкласса»

Еще одним продуктом «экономкласса» на российских прилавках, помимо картофеля, могут стать кривые огурцы, при этом овощи прямой формы окажутся в числе «премиальных». Об этом «Газете.Ru» рассказал директора Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Источник: depositphotos.com

В пятницу, 22 января, стало известно, что производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар «экономкласса». Цена на него будет ниже, чем на обычный картофель.

По словам Глушкова, такая же история может произойти и с огурцами. Он уточнил, что сегодня на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы.

Остальные овощи, которые не уступают по качеству, приходится либо утилизировать, либо продавать на рынках.
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«Мы, как союз, прорабатываем возможность поставлять такие огурцы, которые не являются стандартными для сетей. Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьезно их калибровать. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт. Для кого-то не важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор», — сказал Глушков «Газете.Ru».

Он пояснил, что разница в оптовой цене между огурцами разной формы составит 20−30%. Свое предложение Плодоовощной союз намерен направить ритейлерам на совещании, которое пройдет 26 января.

Вероника Кузьминова

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