Немецкий министр заявила об угрозе судов в случае остановки «Северного потока-2»

«Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства… Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами», — сказала министр в интервью RND.
Ранее США ввели санкции против «Северного потока-2». Они коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».
«Газпром» предупредил о возможной приостановке проекта, но заявил о намерении его достроить вопреки давлению. Кремль назвал санкции незаконными. Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что с сожалением восприняло решение США расширить санкции в отношении «Северного потока-2».