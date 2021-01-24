Мишустин утвердил допвыплату на льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока

10:22 (мск), источник: Коммерсантъ
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Жители региона смогут купить авиабилеты по сниженному тарифу из Магадана,
Правительство ожидает, что благодаря субсидии сэкономить на авиаперевозках смогут как минимум 450 тыс. человек.
Напомним, «Аэрофлот» с 13 января приостановил бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелетах внутри ДФО. Это вызвано тем, что перевозчик уже освоил весь объем выделенных госсубсидий. Правительство решило выделить 5 млрд руб. дополнительно, продажа льготных авиабилетов возобновится в феврале.