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10:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин утвердил допвыплату на льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5 млрд руб. на льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока. Документ опубликован на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

Жители региона смогут купить авиабилеты по сниженному тарифу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска в Москву и Санкт-Петербург. Билеты будут доступны всем категориями граждан.

Правительство ожидает, что благодаря субсидии сэкономить на авиаперевозках смогут как минимум 450 тыс. человек.

Напомним, «Аэрофлот» с 13 января приостановил бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелетах внутри ДФО. Это вызвано тем, что перевозчик уже освоил весь объем выделенных госсубсидий. Правительство решило выделить 5 млрд руб. дополнительно, продажа льготных авиабилетов возобновится в феврале.

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