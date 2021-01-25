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07:09 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В декабре число безработных уменьшилось на треть

К концу года на каждого соискателя приходилось в среднем три открытых предложения от различных работодателей.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В декабре число безработных москвичей уменьшилось на 34 процента, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Количество официально зарегистрированных безработных в Москве активно снижается третий месяц подряд. Только за один последний месяц 2020 года этот показатель в Москве снизился более чем на треть — на 34 процента. В целом с начала октября число безработных граждан уменьшилось в Москве в два раза, что отражает динамику восстановления экономики города.

По словам Владимира Ефимова, по состоянию на 29 декабря уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3 процента, что ниже уровня начала ноября сразу на 1,48 процентного пункта.

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Как отметила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, после снятия ограничений и восстановления ситуации, имевшей место до пандемии коронавируса, главной задачей службы занятости стало быстрое трудоустройство мотивированных безработных, готовых оперативно выйти на рынок труда.

«Развитие партнерских отношений службы занятости с бизнес-сообществом позволило нарастить число вакансий в три раза — до 260 тысяч. И несмотря на нестабильную ситуацию на рынке труда, коэффициент напряженности на нем достиг благоприятного показателя. Созданная ранее гибкая система службы занятости, привлечение ведущих работодателей столицы и адресный подход к каждому кандидату — все это ускоряет процесс успешного трудоустройства. Так, в 2020 году мы помогли найти работу свыше 175 тысячам человек, а с начала 2021 года трудоустроены уже более трех тысяч кандидатов», — рассказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что город помогает трудоустроиться разным категориям жителей. Так, для оказания содействия в поиске работы нужно обратиться в центр занятости населения «Моя работа». Гражданам старшего возраста, мамам с детьми и молодежи помогут в специализированном центре занятости «Моя карьера».

В ноябре 2020 года уровень напряженности на рынке труда Москвы вышел на уровень февраля 2020 года, когда еще не было пандемии, и продолжает оставаться в этих пределах, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Также он отметил еще одну позитивную тенденцию: если в мае 2020 года на одного безработного приходилась одна вакансия, то в конце года на каждого соискателя было в среднем три открытых предложения от различных работодателей.

В некоторых отраслях, например в ИТ-сфере, потребность в квалифицированных кадрах в семь раз выше количества соискателей.

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