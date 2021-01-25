07:09 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В декабре число безработных уменьшилось на треть
К концу года на каждого соискателя приходилось в среднем три открытых предложения от различных работодателей.
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В декабре число безработных москвичей уменьшилось на 34 процента, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и
Количество официально зарегистрированных безработных в Москве активно снижается третий месяц подряд. Только за один последний месяц 2020 года этот показатель в Москве снизился более чем на треть — на 34 процента. В целом с начала октября число безработных граждан уменьшилось в Москве в два раза, что отражает динамику восстановления экономики города.
По словам Владимира Ефимова, по состоянию на 29 декабря уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3 процента, что ниже уровня начала ноября сразу на 1,48 процентного пункта.
Как отметила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, после снятия ограничений и восстановления ситуации, имевшей место до пандемии коронавируса, главной задачей службы занятости стало быстрое трудоустройство мотивированных безработных, готовых оперативно выйти на рынок труда.
«Развитие партнерских отношений службы занятости с
Она отметила, что город помогает трудоустроиться разным категориям жителей. Так, для оказания содействия в поиске работы нужно обратиться в центр занятости населения «Моя работа». Гражданам старшего возраста, мамам с детьми и молодежи помогут в специализированном центре занятости «Моя карьера».
В ноябре 2020 года уровень напряженности на рынке труда Москвы вышел на уровень февраля 2020 года, когда еще не было пандемии, и продолжает оставаться в этих пределах, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
В некоторых отраслях, например в