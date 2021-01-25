Миру предрекли социальное неравенство рекордных масштабов

Об увеличении пропасти между богатыми и бедными в результате пандемии коронавируса говорится в докладе Oxfam «Вирус неравенства».
Аналитики отметили, что уровень неравенства вырастет практически во всех странах впервые более чем за 100 лет наблюдений.
Oxfam подчеркнул, что в первую очередь несправедливая экономическая система позволяет сверхбогатым преумножать свои капиталы даже в период худшей рецессии со времён Великой депрессии. Пока миллиарды людей балансируют на краю бедности, для состоятельных людей кризис уже закончился: потери от пандемии коронавируса большинству миллиардеров удалось компенсировать менее чем за девять месяцев.
Организация напомнила, что совокупное состояние десяти богатейших людей планеты с начала пандемии увеличилось на сумму, которой бы хватило на обеспечение вакциной от COVID-19 каждого жителя Земли и на то чтобы «гарантировать, что пандемия никого не ввергнет в нищету».
Несмотря на то что многие миллиардеры пожертвовали крупные суммы на благотворительность в 2020 году, их прибыли в большинстве случаев всё равно превышают потери.
Тем временем коронавирус не только убил свыше двух миллионов человек, но и спровоцировал худший кризис на рынке труда за последние 90 лет. Без работы остались сотни миллионов людей, а экономическая ситуация в развивающихся странах балансирует на грани гуманитарной катастрофы. Уже появлялись сообщения о голоде в странах Африки, в Таиланде и на Бали. В целом, заключили эксперты, пандемия усугубила давние экономические, расовые и гендерные различия, а основной удар пришёлся на женщин, которые часто трудятся на низкооплачиваемых работах без должных социальных гарантий.
Восстановление после такого кризиса, по мнению аналитиков Oxfam, займёт не менее десяти лет.
Его можно ускорить, но для этого потребуется «более справедливая экономика». Например, временное введение налога на сверхприбыль для 32 крупнейших международных корпораций позволило бы получить дополнительные $104 млрд. Этого было бы достаточно для выплаты пособий по безработице всем лишившимся дохода или оказания финансовой помощи детям и старикам в странах с низким и средним уровнем дохода.
В числе стран, пострадавших от вызванного пандемией кризиса, оказалась и Россия. Реальные доходы россиян во втором квартале, на который пришёлся основной удар коронавирусных ограничений, показали рекордное падение, а безработица выросла до максимума за восемь лет. Уровень бедности в стране при этом достиг «неприемлемо высоких» значений: за чертой бедности оказалось 13,5% или 19,9 млн россиян. По данным Счётной палаты, пока с этим явлением борются не слишком эффективно — каждая пятая нуждающаяся семья не получает необходимой финансовой поддержки от государства из-за недостаточной адресности такой помощи. При этом самые удачливые российские миллиардеры за год разбогатели на $33 млрд.