18:16 (мск), источник: Forbes
Минпромторг заявил о праве бизнеса принимать решения о продаже «еды экономкласса»
Понятие «еда экономкласса» не определено, решение о реализации такой продукции принимают сами бизнесмены, сообщила
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«Этот вопрос сейчас нормативно не регулируется. Понятие “еда экономкласса” не детерминировано. В торговле присутствует широкий ассортимент товаров. Сбытовая стратегия формируется предпринимателями самостоятельно под влиянием потребительских предпочтений», — заявил представитель Минпромторга.
Ранее Картофельный союз предложил ввести в оборот торговых сетей картофель размером 35−55 мм в сетках по 2,5−3 кг, который обойдется потребителям на 15−20% дешевле обычного. Позже глава Плодоовощного союза Михаил Глушков заявил «Газете.Ru», что еще одним продуктом «экономкласса» в магазинах могут стать кривые огурцы.
Позднее он заявил «Интерфаксу», что не планирует обсуждать с ретейлерами возможность поставок «огурцов экономкласса». Глушков пояснил, что доля такой продукции на предприятиях составляет около 10%,
При этом он отметил, что союз готовит ряд инициатив, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества с сетевым ретейлом и сдерживание необоснованного роста цен. По его словам, речь идет об уточнении требований к овощам, условиях поставок, размерах штрафов и других аспектах сотрудничества.
Марина Дульнева