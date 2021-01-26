18:28 (мск), источник: Газета.Ру
Гольф-карантин и прививочный пакет: как Таиланд заманивает туристов
Отели Таиланда просят властей отменить карантин для привитых туристов.
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Туристическая индустрия Таиланда терпит крах — за время пандемии в стране прекратили существование 34,7% компаний, связанных со сферой гостеприимства.
Чтобы спасти то, что осталось, отельеры предлагают отменить обязательный 14-дневный карантин для привитых от коронавируса путешественников. Пока инициатива рассматривается властями, туроператоры придумывают и другие способы избавить приезжающих от страданий
В Таиланде пытаются спасти туристическую индустрию, серьезно пострадавшую
И несмотря на то что в октябре тайские аэропорты вновь открылись для пассажиров
Отельеры уже обратились к властям с просьбой отменить карантин для приезжающих, которые успели сделать прививки от COVID-19 и могут это подтвердить, сообщает Financial Times. О том, что это нужно сделать как можно скорее, изданию заявили представители двух сетей гостиниц.
«Нам нужно очень быстро начать допускать людей, которые благополучно прошли вакцинацию, без карантина, — сказал FT Уильям Хайнеке, глава крупнейшей в Таиланде группы гостиничного бизнеса Minor International. — Гигантское количество людей не приезжают в Таиланд или любую другую страну, где нужно выдерживать 14-дневный карантин, потому что это занимает слишком много времени».
В отмене требований к самоизоляции для туристов
«Нынешние карантинные ограничения увечат нашу индустрию и оказывают огромное влияние на экономику Таиланда», — уверена исполнительный директор группы отелей Dusit International Супхаджи Сутумпун. По ее мнению, эффективным было бы привить одними из первых и работников индустрии гостеприимства в стране. «Это бы защитило и местных жителей, и путешественников и ограничило бы рис распространения инфекции», — полагает Супхаджи Сутумпун.
Сейчас предложение отельеров направлено в правительство Таиланда. Однако работники туристического сектора пытаются решить свои проблемы и самостоятельно — они делают туристам необычные предложения.
В феврале туристам планируют предложить «прививочные пакеты»: как сообщает Bangkok Post, после того, как в стране будут вакцинированы жители из групп риска, туроператоры надеются привлечь на вакцинацию туристов
«После того как прибудут вакцины, мы должны придумать туристический план на второй квартал этого года, чтобы вызвать больший спрос», — цитирует издание главу Туристического совета Таиланда Чамнана Срисавата.
Предполагается, что продолжительность тура будет составлять месяц, а стоимость — примерно 150 тыс. батов (то есть около 370 тыс. рублей). Цена включает 14-дневный карантин в отеле и расходы на вакцинацию.
Глава Туристического совета Таиланда предположил также, что отельеры смогут сотрудничать с частными больницами, если это будет разрешено властями. Однако он признает, что идея пока что весьма сырая и требует доработки.
Другая идея уже воплощена в жизнь — туристам предлагают провести карантин на роскошных
«Однако разрешили выходить нам не сразу — только на пятый день, когда пришли отрицательные тесты на коронавирус», — ранее уточнял «Газете.Ru» москвич Константин, который отправился в Таиланд вместе с семьей, чтобы провести там остаток зимы.
Власти оказывают туристической индустрии финансовую помощь — недавно была продлена программа субсидий, — однако предпринимателям нужно больше поддержки.
Согласно опросу Туристического управления Таиланда, проведенному с 10 по 12 января среди 1884 операторов из сферы туризма, 92,6% из них рассчитывают на снижение расходов, а 81,2% надеются на кредитные каникулы. Исследование показало, что в бизнесе осталось 65,3% компаний, связанных с туризмом — 34,7% уже закрылись.
Спасти индустрию власти предполагают при помощи введения туристического налога для приезжающих