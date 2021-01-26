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18:28 (мск), источник: Газета.Ру

Гольф-карантин и прививочный пакет: как Таиланд заманивает туристов

Отели Таиланда просят властей отменить карантин для привитых туристов.

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Источник: РИА "Новости"

Туристическая индустрия Таиланда терпит крах — за время пандемии в стране прекратили существование 34,7% компаний, связанных со сферой гостеприимства.

Чтобы спасти то, что осталось, отельеры предлагают отменить обязательный 14-дневный карантин для привитых от коронавируса путешественников. Пока инициатива рассматривается властями, туроператоры придумывают и другие способы избавить приезжающих от страданий из-за двухнедельной изоляции в комнате отеля.

В Таиланде пытаются спасти туристическую индустрию, серьезно пострадавшую из-за борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает Bloomberg, приток иностранных туристов в страну упал до самой низкой отметки за последние 12 лет: в 2020 году сюда прибыли лишь 6,7 млн гостей, в то время как в 2019-м в Таиланде побывали 39,9 млн.

И несмотря на то что в октябре тайские аэропорты вновь открылись для пассажиров из-за рубежа, за три месяца на путешествие решились лишь 10 822 туриста. Виной всему — двухнедельный карантин, который прибывающие обязаны выдержать в одном из отелей за свой счет, прежде чем перемещаться по стране.

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Отельеры уже обратились к властям с просьбой отменить карантин для приезжающих, которые успели сделать прививки от COVID-19 и могут это подтвердить, сообщает Financial Times. О том, что это нужно сделать как можно скорее, изданию заявили представители двух сетей гостиниц.

«Нам нужно очень быстро начать допускать людей, которые благополучно прошли вакцинацию, без карантина, — сказал FT Уильям Хайнеке, глава крупнейшей в Таиланде группы гостиничного бизнеса Minor International. — Гигантское количество людей не приезжают в Таиланд или любую другую страну, где нужно выдерживать 14-дневный карантин, потому что это занимает слишком много времени».

В отмене требований к самоизоляции для туристов из-за рубежа отельеры видят шанс на спасение тайской экономики в целом — доход от туристического сектора составляет около 1/5 валового внутреннего продукта страны.

«Нынешние карантинные ограничения увечат нашу индустрию и оказывают огромное влияние на экономику Таиланда», — уверена исполнительный директор группы отелей Dusit International Супхаджи Сутумпун. По ее мнению, эффективным было бы привить одними из первых и работников индустрии гостеприимства в стране. «Это бы защитило и местных жителей, и путешественников и ограничило бы рис распространения инфекции», — полагает Супхаджи Сутумпун.

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Сейчас предложение отельеров направлено в правительство Таиланда. Однако работники туристического сектора пытаются решить свои проблемы и самостоятельно — они делают туристам необычные предложения.

В феврале туристам планируют предложить «прививочные пакеты»: как сообщает Bangkok Post, после того, как в стране будут вакцинированы жители из групп риска, туроператоры надеются привлечь на вакцинацию туристов из-за рубежа.

«После того как прибудут вакцины, мы должны придумать туристический план на второй квартал этого года, чтобы вызвать больший спрос», — цитирует издание главу Туристического совета Таиланда Чамнана Срисавата.

Предполагается, что продолжительность тура будет составлять месяц, а стоимость — примерно 150 тыс. батов (то есть около 370 тыс. рублей). Цена включает 14-дневный карантин в отеле и расходы на вакцинацию.

Глава Туристического совета Таиланда предположил также, что отельеры смогут сотрудничать с частными больницами, если это будет разрешено властями. Однако он признает, что идея пока что весьма сырая и требует доработки.

Другая идея уже воплощена в жизнь — туристам предлагают провести карантин на роскошных гольф-курортах, где они могут чувствовать себя весьма привольно, передвигаясь по территории и занимаясь спортом, а не сидеть в закрытой комнате отеля. Сейчас на территории Таиланда расположены шесть курортов, которым власти разрешили предоставлять подобные услуги.

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«Однако разрешили выходить нам не сразу — только на пятый день, когда пришли отрицательные тесты на коронавирус», — ранее уточнял «Газете.Ru» москвич Константин, который отправился в Таиланд вместе с семьей, чтобы провести там остаток зимы.

Власти оказывают туристической индустрии финансовую помощь — недавно была продлена программа субсидий, — однако предпринимателям нужно больше поддержки.

Согласно опросу Туристического управления Таиланда, проведенному с 10 по 12 января среди 1884 операторов из сферы туризма, 92,6% из них рассчитывают на снижение расходов, а 81,2% надеются на кредитные каникулы. Исследование показало, что в бизнесе осталось 65,3% компаний, связанных с туризмом — 34,7% уже закрылись.

Спасти индустрию власти предполагают при помощи введения туристического налога для приезжающих из-за рубежа, сообщает The Independent. По предложению Национального комитета по туристической политике, он должен составить 300 батов (чуть более 750 руб.) с одного человека. Однако эта инициатива находится еще в стадии обсуждения.

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