Вину за финансовые «пузыри» по всему миру возложили на центробанки

В первую очередь специалисты критикуют действия Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Целью их стратегии называют сглаживание нестабильности на рынке облигаций и снижение государственного долга.
В частности, центробанки пытаются привлечь инвесторов, однако сталкиваются с побочным эффектом — повышенной волатильностью активов за исключением облигаций. Цены на них резко увеличиваются, подрывая финансовую стабильность на рынке.
Эксперты приметили признаки «пузырей» повсюду. Рекордно растут стоимость акций и цены на биткоин, хотя криптовалюта в последнее время отличается нестабильностью.
Однако если доходы компаний будут ниже ожидаемых, а распространение вакцины от коронавируса замедлится, на рынках произойдёт обвал из-за ухода инвесторов, предупредили аналитики.
На фоне пандемии большинство центральных банков заметно снизили ключевые ставки, увеличили закупки активов и предоставили финансирование компаниям, которые оказались в сложном положении.
По данным МВФ, в 2020 году правительства выделили не менее $12 трлн на стимулирование экономики, а центробанки предоставили триллионы долларов в виде финансовой поддержки. Это помогло стабилизировать ситуацию на рынках облигаций и укрепило валюты развивающихся стран. В то же время доходность долговых ценных бумаг стала рекордно низкой.
«Центральные банки знают, что они делают — в основном снижают доходность безопасных активов, чтобы повысить спрос на рискованные. Сделав это, вы знаете, что может появиться пузырь, но цена бездействия, вероятно, ещё выше», — отметил главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону Natixis SA Алисия Гарсия-Эрреро.
Эксперты подчеркнули, что при росте инфляции центробанки будут вынуждены отказаться от смягчения денежно-кредитной политики. После этого ситуация на рынках облигаций резко ухудшится, что может свести на нет все попытки восстановить экономику.
Ранее инвесторы заявили, что мировой фондовый рынок находится в состоянии «пузыря» или близок к нему. Несмотря на это, они в большинстве своём настроены оптимистично и ожидают роста акций уже в I квартале 2021 года.