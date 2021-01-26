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19:32 (мск), источник: Forbes

Стоимость российской нефти Urals превысила $55 за баррель впервые почти за год

Стоимость российской нефти Urals в Европе в середине января превысила $55 за баррель, такое произошло впервые почти за год, написал ТАСС со ссылкой на сообщение агентства S&P Global Platts.

Источник: AP 2020

Нефть превысила отметку $55 12 января, а к 25 января немного снизилась. Цена Urals с поставкой в Роттердам (Нидерланды) и с учетом расходов на фрахт судна и страхование груза (CIF — Cost, Insurance and Freight), которые берет на себя продавец, составила к понедельнику $54,75 за баррель. В последний раз Urals в этом регионе поднималась до таких значений в феврале 2020 года, отметил ТАСС. В Средиземноморье (аналогичная цена поставок в итальянский порт Аугуста) Urals 25 января торговалась по $54,9 за баррель, добавило агентство.

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Удорожание российской нефти связано с предстоящим сокращением поставок топлива в Европу из России и Саудовской Аравии, считает управляющий редактор по рынку нефти S&P Global Platts Иэн Стивенсон.

Планы отгрузок российской нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск на февраль показывают, что экспорт в Европу сократится на 1,74 млн т — до 4,3 млн т, отметил эксперт.

ОПЕК 5 января разрешила двум странам увеличить добычу нефти в феврале и марте 2021 года — России и Казахстану. Саудовская Аравия при этом решила дополнительно сократить свое производство — на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте. Снижение поставок российской и саудовской нефти в Европу давит на рынок, заявил Стивенсон. «В условиях нехватки сернистой нефти в Европе Urals продолжит править ситуацией», — прогнозирует он.

В бюджет России 2021 года заложена цена отсечения нефти $43,3 за баррель. Доходы от продажи нефти выше этой стоимости направляются в резервный Фонд национального благосостояния. Нефть марки Brent торговалась к 18:25 мск 26 января по $55,87 за баррель, следует из мартовских фьючерсов на Межконтинентальной бирже.

Ринат Таиров

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