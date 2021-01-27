Россия возобновила регулярное авиасообщение с четырьмя странами

Отмечается, что правительство России сняло ограничения на въезд для граждан этих стран. Таким образом, ожидает по два рейса в неделю по направлениям Москва-Ханой, Москва-Дели, Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки.
Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва-Доха, а также ожидается увеличение до трех рейсов в неделю по направлению Москва-Каир, пишет ТАСС.
При этом 26 января представитель финского МВД Эриикка Койстинен сообщила, что въезд в Финляндию для россиян остается закрытым, несмотря на снятие ограничений на въезд с российской стороны. Действие ограничений на въезд иностранных граждан в Финляндию продлится по меньше мере до 25 февраля.
Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.