Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
22Быт советских студентов
06:52 (мск), источник: Известия

Россия возобновила регулярное авиасообщение с четырьмя странами

Россия с 27 января возобновила регулярное авиасообщение, которое было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что правительство России сняло ограничения на въезд для граждан этих стран. Таким образом, ожидает по два рейса в неделю по направлениям Москва-Ханой, Москва-Дели, Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки.

Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва-Доха, а также ожидается увеличение до трех рейсов в неделю по направлению Москва-Каир, пишет ТАСС.

При этом 26 января представитель финского МВД Эриикка Койстинен сообщила, что въезд в Финляндию для россиян остается закрытым, несмотря на снятие ограничений на въезд с российской стороны. Действие ограничений на въезд иностранных граждан в Финляндию продлится по меньше мере до 25 февраля.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чужие деньги: россияне активно скупают валюту
Похитители тел: в Приморье осуждена банда сутенеров
Путин провёл телефонный разговор с Байденом
Володин назвал главную проблему чиновников в России
Байден назвал «Северный поток-2» плохой сделкой для Европы
Бывший чемпион UFC дал совет Макгрегору
В США запретили сажать заключенных в частные тюрьмы
В Швеции увидели в небе двойную радугу и два солнца (фото)
Авто
Подсчитано количество дней без погибших на дорогах Москвы Судя по этим данным, показатель смертности в ДТП снижается
Кино
86-летнюю Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение Актриса в конце 2020 года была госпитализирована с коронавирусом
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
Популярные темы на «Детях»
Тема про митинги, но давайте мирно) 863
Как реагировать на зависть близких 804
Ну что, не ждали? Картинки 704
без кота жизнь не та 592
Леди
Бузова пригласила звезд на шикарную вечеринку в честь 35-летия В ходе вечеринки Бузова сменила три платья.
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Анастасия Приказчикова про новые тенденции на рынке моды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь