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12:38 (мск), источник: Секрет Фирмы

Инвесторы с Reddit выжали из «бумеров» с Уолл-стрит миллионы долларов

Инвестиционные компании с Уолл-стрит ставили на падение акций «вымирающей» американской сети игровых магазинов GameStop, но в какой-то момент пользователи соцсети Reddit заподозрили их в попытке «потопить» компанию и начали массово скупать её бумаги. В итоге котировки сети на бирже взлетели, а крупные инвесткомпании потеряли миллионы долларов.

Источник: lo lo/СС0

25 января акции GameStop на Нью-Йоркской фондовой бирже поднялись почти на 145%, до $159,18. За последние две недели рост составил около 800%. Рыночная капитализация компании возросла до $5 млрд. К вечеру 26 января стоимость бумаг скорректировалась до $88,66 (+14,49%).

С начала 2021 года акции GameStop выросли на 400−500%. Ещё в августе 2020-го стоимость одной ценной бумаги компании, которая считается лидером в ставках на падение на американском фондовом рынке, составляла менее $5.

Торговая сеть стала полем битвы между трейдерами старого и нового поколений: частных инвесторов и шорт-продавцов из хедж-фондов. Пользователи Reddit, по сути, создали искусственный спрос на её акции.

Шорт-продавцы делают ставки на снижение стоимости бумаг компании. Формально они берут у брокера акции в долг и продают их, открывая короткую позицию. Затем бумаги дешевеют, и трейдеры стараются откупить их у брокера дешевле, чем продали. За счёт разницы у них образуется прибыль. При этом, если акции вдруг начинают дорожать, шорт-продавцам приходится добавлять денег, чтобы удержать позицию, иначе она закроется.

Такая же ситуация произошла с GameStop. Сеть реализует игровые консоли, диски с видеоиграми, фильмы и прочие товары. Как сообщает Bloomberg, в течение последних шести лет до 2020 года, прибыль компании сокращалась. Её продажи за два года упали на 40%, а в 2021-м и 2022-м ожидается лишь убыток. Такая тенденция сделала сеть популярной у шорт-продавцов на Уолл-стрит.

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29 ноября 2020 года на Reddit появилась публикация пользователя под ником u/ronoron, который был участником Wall Street Bets — сообщества частных инвесторов с более чем 2 млн участников. Он обвинил старшее поколение из хедж-фондов с Уолл-стрит, в том числе инвесторов из Melvin Capital, в алчности и попытках нажиться благодаря ставкам на короткие позиции акций GameStop.

«Microsoft дала им перестраховку и заявила, что дисковые консоли по-прежнему составляют подавляющее большинство продаж. Сюрприз! Никто не хочет, чтобы цифровые консоли использовали весь свой месячный лимит пропускной способности из-за загрузки игр», — написал u/ronoron.

Пользователи Reddit начали возмущаться, подозревая, что фонды намеренно «топят» GameStop в расчёте на то, что онлайн-магазины и цифровые консоли вытеснят аналоговые сети с рынка. В комментариях они стали сообщать о покупках акций торговой сети, чтобы «забрать» деньги у трейдеров, назвав их при этом «глобалистскими элитами» и «кучкой упрямых бумеров». С этого момента котировки GameStop начали идти вверх. Схожим образом им удалось поднять стоимость акций Nokia и Blackberry.

Следствием подобного флешмоба стало то, что стоимость акций GameStop достигла своего абсолютного рекорда, а капитализация компании превысила $7 млрд, опередив 14 компаний, входящих в S&P 500.

Ценные бумаги резко подорожали ещё и на новостях о том, что к совету директоров компании присоединился Райан Коэн — соучредитель и бывший гендиректор интернет-ретейлера, специализирующегося на кормах для домашних животных и других продуктах Chewy. В 2020-м он приобрёл 12,9% акций GameStop за $76 млн — к концу января 2021-го этот пакет стал стоить больше $1,3 млрд. К тому же Коэн заявил о планах трансформировать бизнес сети, сделав акцент на цифровых продажах.

Уже 13 января, по данным S3 Partners, шорт-продавцы, активно ставившие против компании, потеряли около $812 млн. Суммарные потери за год составили $968 млн. Всего с начала 2021-го шорт-продавцы, ставившие на падение акций GameStop, потеряли $3,3 млрд.

Только за один день 22 января, когда акции компании выросли на 51%, трейдеры лишились $1,6 млрд.

Акции GameStop продолжат расти, считает основатель S3 Боб Слоан: «Приготовьтесь к новому раунду сокращения коротких позиций. Вы увидите, как GameStop поднимется ещё выше».

В ночь на 27 января произошло ещё одно событие, которое обернулось в пользу GameStop. Твит основателя Tesla и SpaceX Илона Маска с одним словом «Gamestonk!!» повысил стоимость акций сети на пост-маркете на 60%. Миллиардер уже не в первый раз улучшает позиции компаний на биржах, публикуя посты в Twitter.

Даниил Фарниев

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