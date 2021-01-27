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13:36 (мск), источник: Forbes

Налоговая создаст VIP-инспекцию для работы с богатыми людьми

Российская налоговая создаст специальную инспекцию для работы с богатыми людьми, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год. Бизнес предупреждает, что новая инициатива несет риски для него, и настаивает, что «деньги любят тишину».

Источник: AP 2020
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В Федеральной налоговой службе (ФНС) создадут специальную инспекцию для работы с богатыми людьми, рассказали VTimes два федеральных чиновника. Они уточнили, что речь идет о налогоплательщиках с доходом больше 500 млн рублей в год, но жесткого лимита нет: на учет в новой инспекции могут поставить и человека с меньшим доходом. Представитель ФНС не ответил на запрос VTimes.

Сейчас данные состоятельных налогоплательщиков, в том числе сведений об их активах и сложных операциях, проверяют инспекции в регионах, где они зарегистрированы. Но инспекциям на местах не хватает информации, чтобы понимать, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются, рассказал человек, близкий к ФНС. Поэтому перед новой инспекцией будет поставлена задача создать досье на таких предпринимателей, сообщил он.

Досье будут формироваться, в том числе, с использованием данных автоматического обмена финансовой информацией с другими странами.

Российская налоговая уже получила информацию о почти 700 000 финансовых счетах российских налоговых резидентов за рубежом на сумму, превышающую 13 трлн рублей, сообщил ранее замглавы ФНС Дмитрий Вольвач. Но эти данные если и попадают в районные инспекции, то их инспекторы не всегда знают, что с ними делать, отметил собеседник издания в налоговой службе.

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Отраслевые инспекции по крупнейшим налогоплательщикам имеют доступ к декларациям владельцев проверяемых компаний, но отдельно проверять их не могут. Они изучают доходы акционеров, выплаченные проверяемой компанией, а обычно там нарушений нет, пояснил управляющий партнер «Щекин и партнеры» Денис Щекин.

По словам старшего юриста налоговой практики UFG Wealth Management Романа Исакова, централизация данных состоятельных людей, без сомнения, усилит контроль за их доходами.

Бизнес к идее пока относится с подозрением, пишет VTimes. «Конечно, это огромные риски, деньги любят тишину, и всем спокойнее, когда доходы проверяли обычные инспекторы, а не заточенные на это специалисты», — сказал изданию председатель правления одной из крупных российских компаний. «Я не попадаю под порог, но тема не здоровая», — отреагировал на идею руководитель другой российской компании.

Многие предприниматели могут не попасть по доходам на учет в новую инспекцию, поскольку такие суммы, как правило, хранятся в фондах, трастах и других структурах за рубежом, и, видимо, задача этой инспекции будет как раз выяснить данные о них, отметил предправления компании.

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Андрей Злобин

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