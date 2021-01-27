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16:14 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россияне резко увеличили траты на основные продукты питания

Россияне в январе увеличили траты на основные продукты в пределах 11,5−47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В месячном выражении сильнее всего прибавил чек по дарницкому хлебу, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Источник: AP 2020

В период с 1 по 25 января чек по хлебу вырос на 4% по сравнению с декабрём (м/м) — до 29 рублей, а в годовом выражении (г/г) рост составил 11,5%. Данные по среднему чеку для других базовых продуктов приводятся следующие:

  • пшеничная мука — 71 рубль (+3% м/м, +25% г/г);.
  • подсолнечное масло — 107 рублей (+3% м/м, + 47% г/г);.
  • гречка — 67 рублей (+1,5% м/м, +26% г/г).

Сахар-песок стал единственным товаром, средний чек по которому снизился по сравнению с декабрём — на 4%, до 52 рублей, отмечает РИА «Новости». При этом в годовом выражении он вырос на 68%.

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В исследовании аналитики сравнивали средние единовременные расходы при покупке пяти продовольственных товаров. В отличие от цены, такие расходы включают разные объёмы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов.

Ранее, в начале декабря, президент России Владимир Путин раскритиковал рост цен на продукты питания. По его словам, они выросли не из-за пандемии нового коронавируса, а в связи с попыткой «подогнать» внутренние цены под мировые. Глава государства потребовал задействовать инструменты сдерживания их роста.

В конце января Счётная палата России предупредила, что государственное сдерживание цен на ключевые продукты грозит риском их дефицита. При этом аудиторы признали, что механизм стабилизации цен работает.

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