Россияне резко увеличили траты на основные продукты питания

В период с 1 по 25 января чек по хлебу вырос на 4% по сравнению с декабрём (м/м) — до 29 рублей, а в годовом выражении (г/г) рост составил 11,5%. Данные по среднему чеку для других базовых продуктов приводятся следующие:
Сахар-песок стал единственным товаром, средний чек по которому снизился по сравнению с декабрём — на 4%, до 52 рублей, отмечает РИА «Новости». При этом в годовом выражении он вырос на 68%.
В исследовании аналитики сравнивали средние единовременные расходы при покупке пяти продовольственных товаров. В отличие от цены, такие расходы включают разные объёмы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов.
Ранее, в начале декабря, президент России Владимир Путин раскритиковал рост цен на продукты питания. По его словам, они выросли не из-за пандемии нового коронавируса, а в связи с попыткой «подогнать» внутренние цены под мировые. Глава государства потребовал задействовать инструменты сдерживания их роста.
В конце января Счётная палата России предупредила, что государственное сдерживание цен на ключевые продукты грозит риском их дефицита. При этом аудиторы признали, что механизм стабилизации цен работает.