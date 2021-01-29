12:47 (мск), источник: BBC News Русская служба
Gamestop: как инвесторы-любители бросили вызов Уолл-стрит и утерли нос хедж-фондам
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В эпицентре этого сражения оказалась американская компания по продаже видеоигр Gamestop — своего рода динозавр в мире, которые стремительно перемещается в интернет.
В среду, в начале торгов на
Ситуация, по словам аналитика Markets.com Нила Уилсона, становится все более странной.
«Мы наблюдаем весьма любопытное движение в некоторых сегментах рынка», — говорит он.
«Закончится ли все это печально? — задается в свою очередь вопросом управляющий директор
Уж точно не дела у самой компании, которую один из профессиональных инвесторов назвал тонущим ритейлером.
Все дело в том, что целая армия смекалистых
В их прицеле оказалась не только Gamestop, но и Blackberry, AMC и Nokia Oyjis, которые находятся в эпицентре сражения между голиафами в лице
Такой
По крайней мере, так все обстоит в упрощенном виде.
Акции Gamestop считаются самыми «короткими» на
В такой накаленной обстановке крупные биржевые инвесторы ринулись на рынок в попытке снизить потери, но спрос загнал цены еще выше.
В один из таких
Интересно, что для части инвесторов Reddit деньги — не главное, потому что они почуяли кровь.
По словам Нила Уилсона, из чатов в Reddit становится понятно, что сражение
В этой истории много странностей, но, пожалуй, самое необычное — это своеобразная мораль линчевателей у трейдеров, которые взвинчивают цены. Они готовы во что бы то ни стало одолеть
Уолл-стрит,и они, судя по всему, ненавидят хедж-фонды.По крайней мере это следует из многочисленных оскорблений в чатах. Так что это — битва поколения, битва за перераспределение, за то, чтобы отнять у богатых и дать «бедным» миллениалам.
Однако многие профессиональные инвесторы не сдаются в надежде на то, что стадный инстинкт Reddit утихнет, и акции Gamestop спустятся на землю с заоблачных высот.
«Мы живем в ненормальное время, и хотя наблюдать за этим очень увлекательно, я не могу удержаться от мысли, что для
Для ветеранов биржи все это — яркий пример сумасшедшей спекулятивной торговли, которая неизменно заканчивается горечью и слезами.
Для регуляторов же, которые обязаны следить за манипуляциями на рынке, это настоящая головная боль.
По словам Якоба Френкеля, бывшего юриста Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — главного регулятора финансового рынка США, такая волатильная торговля, когда рост цен не оправдывается корпоративной активностью, как раз и служит предметом расследований SEC.
«Я не думаю, что это
Расселл Хоттен