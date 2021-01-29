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12:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Gamestop: как инвесторы-любители бросили вызов Уолл-стрит и утерли нос хедж-фондам

Между профессионалами-биржевиками с Уолл-стрит и инвесторами-любителями, которые используют соцсети, в частности, платформу Reddit, идет настоящее сражение. И выигрывают пока любители.

Источник: GETTY IMAGES

В эпицентре этого сражения оказалась американская компания по продаже видеоигр Gamestop — своего рода динозавр в мире, которые стремительно перемещается в интернет.

В среду, в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании взлетели на 116%, а если учесть рост на 92% днем ранее, и еще — на прошлой неделе, то сегодня акции компании котируются на 300% выше первоначальной стоимости.

Ситуация, по словам аналитика Markets.com Нила Уилсона, становится все более странной.

«Мы наблюдаем весьма любопытное движение в некоторых сегментах рынка», — говорит он.

«Закончится ли все это печально? — задается в свою очередь вопросом управляющий директор хедж-фонда Great Hill Capital Томас Хейз. — Разумеется. Мы просто не знаем, когда».

Источник: GETTY IMAGES

Но что заставляет расти стоимость акций Gamestop?

Уж точно не дела у самой компании, которую один из профессиональных инвесторов назвал тонущим ритейлером.

Действительно, только за 2019 год она потеряла 795 млн долларов, а в прошлом году, скорее всего, лишилась еще нескольких сотен миллионов.

Все дело в том, что целая армия смекалистых трейдеров-любителей, получивших доступ к дешевым или вовсе бесплатным торговым платформам вроде Robinhood и располагающих по случаю локдаунов массой свободного времени, обмениваются полезными советами и задирают цены через ветку чата wallstreetbets на платформе Reddit.

В их прицеле оказалась не только Gamestop, но и Blackberry, AMC и Nokia Oyjis, которые находятся в эпицентре сражения между голиафами в лице хедж-фондов и крупных инвесторов и давидами из армии индивидуальных трейдеров Reddit.

Ключевым элементом происходящего выступают так называемые короткие продажи, или shorting, когда хедж-фонд одалживает акции компаний у других инвесторов в надежде, что их стоимость упадет.

Такой хедж-фонд продает эти акции на биржах, скажем, за 10 долларов, ждет, когда они упадут в цене до 5 долларов и скупает их обратно. Потом эти одолженные акции возвращаются их владельцу, а фонду остается прибыль.

По крайней мере, так все обстоит в упрощенном виде.

Убытки на 2 миллиарда

Акции Gamestop считаются самыми «короткими» на Уолл-стрит, поскольку предположительно до 30% этих акций одолжено и находится в руках хедж-фондов.

Однако торгующие через Reddit розничные инвесторы как сумасшедшие скупают акции и занимаются опционными сделками, задирая вверх цены и буквально выжимая досуха профессионалов.

В такой накаленной обстановке крупные биржевые инвесторы ринулись на рынок в попытке снизить потери, но спрос загнал цены еще выше.

В один из таких хедж-фондов, Melvin Capital Management, по некоторым данным, пришлось вливать 2 млрд долларов, чтобы покрыть убытки, понесенные на некоторых акциях, включая и Gamestop.

Интересно, что для части инвесторов Reddit деньги — не главное, потому что они почуяли кровь.

По словам Нила Уилсона, из чатов в Reddit становится понятно, что сражение трейдеров-любителей с профессионалами Уолл-стрит — это глубоко персональное дело.

В этой истории много странностей, но, пожалуй, самое необычное — это своеобразная мораль линчевателей у трейдеров, которые взвинчивают цены. Они готовы во что бы то ни стало одолеть Уолл-стрит, и они, судя по всему, ненавидят хедж-фонды. По крайней мере это следует из многочисленных оскорблений в чатах. Так что это — битва поколения, битва за перераспределение, за то, чтобы отнять у богатых и дать «бедным» миллениалам.
Нил Уилсон
аналитик Markets.com

Однако многие профессиональные инвесторы не сдаются в надежде на то, что стадный инстинкт Reddit утихнет, и акции Gamestop спустятся на землю с заоблачных высот.

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«Мы живем в ненормальное время, и хотя наблюдать за этим очень увлекательно, я не могу удержаться от мысли, что для кого-то это вряд ли закончится хорошо», — предрекает аналитик Deutsche Bank Джим Рид.

Слезы и головная боль

Для ветеранов биржи все это — яркий пример сумасшедшей спекулятивной торговли, которая неизменно заканчивается горечью и слезами.

Для регуляторов же, которые обязаны следить за манипуляциями на рынке, это настоящая головная боль.

По словам Якоба Френкеля, бывшего юриста Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — главного регулятора финансового рынка США, такая волатильная торговля, когда рост цен не оправдывается корпоративной активностью, как раз и служит предметом расследований SEC.

Однако, по мнению других экспертов, армия инвесторов Reddit олицетворяет собой сдвиг в отношениях нового поколения инвесторов к деньгам и применению новых технологий.

«Я не думаю, что это какая-то причуда, — считает фондовый эксперт компании VanEck Джон Патрик, — никакой розничный трейдер не позволил бы биржевикам с Уолл-стрит распоряжаться его финансами. Так что я определенно вижу растущий антагонизм в отношениях между “старой гвардией” с Уолл-стрит и индивидуальными трейдерами».

Расселл Хоттен
Бизнес-корреспондент Би-би-си

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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