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22:38 (мск), источник: Ведомости

Бюджет Москвы в 2020 году потерял около 700 млрд рублей из-за пандемии

Бюджет Москвы в 2020 г. потерял порядка 700 млрд руб. из-за пандемии коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Источник: Reuters

«Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 млрд руб.», — сказал он.

Ефимов разъяснил, что около 200 млрд руб. были недополучены в виде доходов бюджета. В то же время эта сумма меньше, чем власти рассчитывали изначально, что говорит об устойчивости столичной экономики с точки зрения ее диверсификации и высокой адаптации к новым условиям, подчеркнул заммэра.

Еще 300 млрд руб., по словам чиновника, были направлены на ликвидацию последствий пандемии, в том числе организацию работы медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты и лекарств. Остальные 200 млрд руб. власти решили не тратить, перенеся расходы в связи с нехваткой бюджетных средств.

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