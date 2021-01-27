22:38 (мск), источник: Ведомости
Бюджет Москвы в 2020 году потерял около 700 млрд рублей из-за пандемии
Бюджет Москвы в 2020 г. потерял порядка 700 млрд руб.
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«Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 млрд руб.», — сказал он.
Ефимов разъяснил, что около 200 млрд руб. были недополучены в виде доходов бюджета. В то же время эта сумма меньше, чем власти рассчитывали изначально, что говорит об устойчивости столичной экономики с точки зрения ее диверсификации и высокой адаптации к новым условиям, подчеркнул заммэра.
Еще 300 млрд руб., по словам чиновника, были направлены на ликвидацию последствий пандемии, в том числе организацию работы медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты и лекарств. Остальные 200 млрд руб. власти решили не тратить, перенеся расходы в связи с нехваткой бюджетных средств.