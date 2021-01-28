11:27 (мск), источник: РБК
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
На первой строчке десятый год подряд оказалась «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Новички — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и группа «РАМО-М».
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Лидером рейтинга «российских королей недвижимости» по версии журнала Forbes вновь стала компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. По данным издания, за 2020 год она заработала на аренде $1,28 млрд.
Среди крупнейших объектов «Киевской площади» — агрокластер «Фуд Сити» (930 тыс. кв. м) и
Второе место заняла группа «Ташир» Самвела Карапетяна с доходами от аренды $585 млн. Среди ее крупнейших объектов — ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе (220 тыс. кв. м), многофункциональный комплекс Kvartal West (140 тыс. кв. м) и гостиница Novotel Moscow City на 360 номеров.
На третьей строчке рейтинга расположилась группа «Сафмар» Михаила и
В 2020 году в рейтинг крупнейших российских рантье попали два новичка — АФК «Система» Владимира Евтушенкова ($90 млн, 20-е место), которой принадлежит более 1 млн кв. м коммерческой недвижимости, а также группа «РАМО-М», получающая основной доход от пяти крупных торговых центров в Краснодарском крае (65 млн, 27-е место).
На фоне пандемии коронавируса и строгого карантина, который действовал в России с весны до лета 2020 года, совокупный доход 30 компаний участников рейтинга упал на 24%, составив $5,8 млрд по сравнению с $7,7 млрд годом ранее. По данным издания, которое выпустило 17-й по счету рейтинг, его участники впервые сталкиваются со столь значительными потерями.
Больше всех пострадали владельцы торговой недвижимости и гостиниц, заполняемость которых упала до 10%, отмечает Forbes. Потери также понесли собственники