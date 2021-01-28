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11:06 (мск), источник: Ведомости

В России запретили продавать табачные стики и кальяны в интернете

Россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.

Источник: Ozabot/СС0

Такие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма вступили в силу 28 января, сообщили «РИА Новости».

Ранее такой запрет распространялся на табачную продукцию и табачные изделия. По закону их можно продавать только в магазинах и павильонах, если их нет в населенном пункте — в других торговых объектах и в автолавках.

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По словам вице-президента по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI, производитель IQOS) в России Сергея Слипченко, табачные стики теперь можно покупать только в стационарных магазинах, однако через интернет можно купить само устройство для курения.

Директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев добавил, что с 28 января также запрещена реклама никотинсодержащей продукции. «Поэтому особенно важным становится представленность продукции в каналах продаж и возможность для потребителя получить достоверную информацию, чтобы сделать осознанный выбор», — отметил Сергеев.

С 1 июня 2013 г. в стране действует антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. В июне 2014 г. закон ужесточили: запрет распространился на гостиницы, рестораны, торговые помещения, поезда дальнего следования: суда и железнодорожные платформы. С 1 января 2020 г. в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима.

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