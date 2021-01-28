Экономика США показала крупнейшее падение со времен Второй мировой войны

Снижение ВВП связано с падением расходов населения, экспорта, частных инвестиций в основной капитал, а также иностранных, государственных инвестиций и вложений местного самоуправления, сообщило бюро. Частично компенсировать эти потери помогло увеличение расходов федерального правительства и внутренних инвестиций.
В четвертом квартале года экономика США выросла на 4% год к году. Темпы роста замедлились в сравнении с третьим кварталом, который показал рекордный рост на 33,4% после «карантинного» второго квартала. Хотя восстановление экономики зимой замедлилось, эксперты ожидают продолжения роста в 2021-м, когда пандемию коронавируса получится взять под контроль, передает WSJ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует американской экономике прирост на 5,1% в 2021-м.
Всемирный банк в декабре улучшил прогноз падения ВВП России до 4% вместо 5%. Минэкономразвития сообщало, что по итогам января — ноября экономика страны снизилась на 3,5%, а по итогам всего года ожидало спад на 3,8%. МВФ 26 января спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году на уровне 3% вместо 2,8%, которые ожидал в октябре. Минэкономразвития писало, что экономика России в текущем году вырастет на 3,3%, Центробанк — что на 3−4%.