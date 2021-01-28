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20:55 (мск), источник: Forbes

Экономика США показала крупнейшее падение со времен Второй мировой войны

Реальный ВВП США в 2020 году сократился на 3,5% в сравнении с итогами 2019 года, сообщило бюро экономического анализа Минфина страны. Это первое снижение американской экономики после финансового кризиса 2008 года и самое значительное после 1946 года, отметила The Wall Street Journal. The New York Times называет результат спада крупнейшим в истории.

Источник: Reuters

Снижение ВВП связано с падением расходов населения, экспорта, частных инвестиций в основной капитал, а также иностранных, государственных инвестиций и вложений местного самоуправления, сообщило бюро. Частично компенсировать эти потери помогло увеличение расходов федерального правительства и внутренних инвестиций.

В четвертом квартале года экономика США выросла на 4% год к году. Темпы роста замедлились в сравнении с третьим кварталом, который показал рекордный рост на 33,4% после «карантинного» второго квартала. Хотя восстановление экономики зимой замедлилось, эксперты ожидают продолжения роста в 2021-м, когда пандемию коронавируса получится взять под контроль, передает WSJ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует американской экономике прирост на 5,1% в 2021-м.

Всемирный банк в декабре улучшил прогноз падения ВВП России до 4% вместо 5%. Минэкономразвития сообщало, что по итогам января — ноября экономика страны снизилась на 3,5%, а по итогам всего года ожидало спад на 3,8%. МВФ 26 января спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году на уровне 3% вместо 2,8%, которые ожидал в октябре. Минэкономразвития писало, что экономика России в текущем году вырастет на 3,3%, Центробанк — что на 3−4%.

Ринат Таиров

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