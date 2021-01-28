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19:33 (мск), источник: Forbes

Реальные доходы россиян в 2020 году упали на 3,5%

Разрыв с уровнем доходов 2013 года увеличился с 7 до 11%.

Источник: Reuters

Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году вновь перешли к падению после двух лет роста. В четвертом квартале 2020 года снизились на 1,7% в годовом выражении, а за год в целом упали на 3,5%, сообщил Росстат.

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Росстат пересмотрел данные по динамике доходов за предыдущие кварталы 2020 года и за все кварталы 2019-го: согласно новым данным, в первом квартале 2020 года реальные доходы россиян выросли на 1% (ранее — на 0,7%), во втором упали на 7,9% (ранее — на 8,4%), в третьем — на 5,3% (ранее — на 4,8%).

Розничный товарооборот также падает вслед за доходами. По итогам года он упал на 4,1%. Но если падение доходов населения постепенно замедлялось по сравнению с провальным вторым кварталом, то потребительская активность вновь ускоряет падение. Оборот розницы, во время действия строгих карантинных мер рухнувший на 16%, в третьем квартале снизился в годовом выражении лишь на 1,6% а в четвертом — на 2,8%. Индекс потребительской уверенности в четвертом квартале также перешел к снижению, сообщал ранее Росстат: он упал на 4 процентных пункта и составил минус 26%.

Уровень бедности в России (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) за январь-сентябрь составил 13,3%.

По итогам шести месяцев доля малоимущих составляла 13,2%.

Татьяна Ломская

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