19:33 (мск), источник: Forbes
Реальные доходы россиян в 2020 году упали на 3,5%
Разрыв с уровнем доходов 2013 года увеличился с 7 до 11%.
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Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году вновь перешли к падению после двух лет роста. В четвертом квартале 2020 года снизились на 1,7% в годовом выражении, а за год в целом упали на 3,5%, сообщил Росстат.
Росстат пересмотрел данные по динамике доходов за предыдущие кварталы 2020 года и за все кварталы 2019-го: согласно новым данным, в первом квартале 2020 года реальные доходы россиян выросли на 1% (ранее — на 0,7%), во втором упали на 7,9% (ранее — на 8,4%), в третьем — на 5,3% (ранее — на 4,8%).
Розничный товарооборот также падает вслед за доходами. По итогам года он упал на 4,1%. Но если падение доходов населения постепенно замедлялось по сравнению с провальным вторым кварталом, то потребительская активность вновь ускоряет падение. Оборот розницы, во время действия строгих карантинных мер рухнувший на 16%, в третьем квартале снизился в годовом выражении лишь на 1,6% а в четвертом — на 2,8%. Индекс потребительской уверенности в четвертом квартале также перешел к снижению, сообщал ранее Росстат: он упал на 4 процентных пункта и составил минус 26%.
По итогам шести месяцев доля малоимущих составляла 13,2%.
Татьяна Ломская