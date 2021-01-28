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28 января, источник: Ведомости

Валютные сбережения россиян рекордно выросли с начала пандемии

Объем сбережений россиян в иностранной валюте в декабре прошлого года достиг $92,1 млрд, следует из материалов Банка России. Это максимальный показатель за время пандемии, в течение которой наблюдался отток валюты со счетов и депозитов граждан.

ЦБ: $ 76.1854   +1.15 € 92.1310   +0.91 ММВБ: $ 75.9575   +0.11 € 92.1450   +0.30
Источник: AP 2020

При этом текущий показатель все еще меньше того, что был в начале 2020 г. Тогда объем валютных сбережений составлял $96,5 млрд.

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За год текущие счета россиян пополнились на $8,3 млрд. Именно на них пришелся основной приток валюты. Наибольший отток же наблюдался в области депозитов: клиенты забрали с них $12,8 млрд. Тем не менее общий объем средств в декабре 2020 г. увеличился на 0,9% — до $61,8 млрд.

Ранее сегодня в докладе «О развитии банковского сектора» ЦБ сообщил, что годовой прирост средств физлиц в банках составил 4,2%, что существенно ниже 9,7% в 2019 г. Регулятор объяснил это снятием наличных денег в острую фазу пандемии, а также уходом в альтернативные инструменты для получения дохода на фоне снижения ставок по вкладам.

22 января ЦБ сообщил о повышении спроса россиян на валюту в конце 2020 г. Так, в ноябре-декабре объем купленной населением валюты в крупнейших банках и на Московской бирже составил порядка $4,7 млрд. Большую часть этих средств — $4,2 млрд — граждане положили на вклады.

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