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04:35 (мск), источник: ТАСС

Титов предложил Путину обнулить НДС и ввести специальный налоговый режим для общепита

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим «УСН-общепит», а также снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Источник: РИА "Новости"

«Для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения, так называемый УСН-общепит с прогрессивной шкалой. Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам “доходы” и “доходы минус расходы” соответственно), для предприятий с выручкой от 800 млн рублей до 2 млрд рублей — установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников», — отмечается в письме, выдержки из которого привела пресс-служба.

Также Титов предложил подумать о «возможной отмене НДС для предприятий отрасли, либо его снижении до 10%». Основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%, напомнил он.

По мнению бизнес-омбудсмена, реализация таких мер создаст условия для сохранения отрасли, привлечения в нее новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки. Он отметил, что результаты эксперимента могут быть использованы при создании стимулирующих налоговых условий в иных отраслях.

Мотивы обращения

Уполномоченный аргументировал свои инициативы тем, что с момента введения первых санитарных ограничений из-за ситуации с пандемией коронавируса выручка предприятий отрасли в различные месяцы снижалась на 50% и более. По различным оценкам, закрылось 20% предприятий индустрии, этот процесс продолжается на фоне снизившегося спроса, указал он.

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«И до пандемии в отрасли общепита отмечались дисбалансы, связанные с применением различных налоговых режимов. Для предприятий, работающих в легальном поле и использующих общую систему налогообложения (то есть для растущих компаний малого и среднего размера), деятельность фактически является нерентабельной, что ограничивает возможности по масштабированию бизнеса и провоцирует схемы его дробления», — сообщил Титов.

По его мнению, «создать условия для роста компаний в сфере общепита, их последовательного перехода из категорий микробизнеса и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний можно, изменив механизмы налогового регулирования».

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