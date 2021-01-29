Чиновники убеждают производителей продуктов не повышать цены

Участники рынка предупреждают, что давление может обернуться сокращением производства продуктов в будущем. А эксперты считают, что лучшим решением была бы прямая помощь малообеспеченным слоям населения на покупку российского продовольствия.
Минсельхоз начал переговоры с производителями продуктов питания, которые в последнее время поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети, сообщил источник «Ъ» в крупном поставщике. По его словам, обсуждение носит неформальный характер: чиновники устно интересуются причинами и возможностью пересмотреть решение о повышении цен. Список производителей предоставил Минпромторг, который собрал информацию у сетей, уточняет источник «Ъ». Собеседник «Ъ» в крупной сети подтвердил, что такой опрос недавно проводился в отношении основных продуктов.
Другой источник «Ъ» пояснил, что вопрос обсуждался на совещании с участием Минпромторга на этой неделе. Так, торговые сети указали, что получают уведомления о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Только на яйца, к примеру, оптовые цены в центре РФ подскочили на 20%.
В некоторых сетях на совещании говорили о «критичной ситуации» и «волнообразном» всплеске уведомлений после 15 января.
Часть представителей розницы указали, что «поведение» поставщиков не меняется, хотя о ситуации докладывалось Минпромторгу. Тогда и решили указать Минсельхозу на необходимость провести переговоры с производителями, рассказывает собеседник «Ъ». Официально участники рынка тему не комментируют.
Сдерживанием цен на продукты питания в РФ чиновники занялись в декабре прошлого года, после того как на эту тему обратил внимание президент Владимир Путин. Так, поставщики и сети договорились о фиксации предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар до конца первого квартала. Кроме того, за участниками рынка усиливается надзор.
Так, Федеральная налоговая служба (ФНС) начала спрашивать поквартальные прогнозы изменения цен на социально значимые продукты до конца года. В ФНС говорили, что передача информации — добровольна, а данные помогут сформировать полную картину на продовольственном рынке, чтобы при необходимости реагировать.
Как поясняет источник «Ъ» на рынке розничной торговли, сетям в течение 2020 года рекомендовали не принимать от поставщиков повышение цен, а с декабря рекомендация фактически превратилась в императив. Но продолжать сдерживать цены собственными силами розница не может, тем более что поставщики, как правило, приводят обоснованные доводы — рост цен на топливо или сырье, указывает он.
Собеседник «Ъ» добавляет, что сети тратят значительные силы на обработку запросов госорганов по товарным запасам, розничным и закупочным ценам, но никакого видимого результата это не дает. Потому некоторые компании и указали чиновникам, что если те заинтересованы в сдерживании стоимости продуктов, то должны договориться об этом с поставщиками, говорит источник.
Собеседник «Ъ» среди производителей продуктов указывает, что поставщики пытаются повысить отпускные цены всего на несколько процентов, что нельзя сравнить с размером наценки некоторых сетей, и речь часто идет о продуктах среднего и высокого ценовых сегментов.
По его словам, стремление сдерживать отпускные цены в ущерб поставщикам просто вынудит тех сократить производство либо исключить из ассортимента наиболее дешевые и менее доходные продукты. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко говорит, что устные переговоры Минсельхоза с поставщиками можно считать попыткой удержать инфляцию в допустимых пределах, чтобы избежать госрегулирования цен. По его словам, если происходит «увещевание» бизнеса, то говорить о недобросовестности практики нет причин. Если же результатом станут, например, черные списки поставщиков — это меняет ситуацию, подчеркивает юрист.
В Минсельхозе заявили, что ведут «плотное взаимодействие» с ключевыми производителями и отраслевыми союзами, обсуждая меры регулирования рынка, динамику цен и пр., в том числе в целях недопущения необоснованного роста стоимости базовых продуктов питания. В Минпромторге также сообщили, что ведут постоянный мониторинг ценовой ситуации для реагирования в случаях, когда это требуется по законодательству, а также для анализа применяемых мер таможенно-тарифного регулирования, а также субсидирования секторов экономики.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в начале пандемии чиновники и участники рынка достаточно эффективно справлялись с ажиотажным спросом и у государства могло сложиться впечатление о большей эффективности регуляторных мер, чем рыночных.
По его словам, небольшое повышение цен на продукты не будет критичным для большинства потребителей, а 13−15 млн малообеспеченных можно поддержать прямой помощью: «Это будет гораздо эффективнее обычной раздачи денег, которые в результате оседают, например, у продавцов электроники».
Сейчас, добавляет Бурмистров, все стороны видимо заинтересованы, чтобы как-то продержаться до конца первого квартала, чтобы не допустить распространения ценового регулирования на новые категории продуктов, что обернется катастрофой. По словам одного из отраслевых аналитиков, чиновникам, включая местные власти, стоит в принципе запретить вмешательство в работу рынка. А профильным министерствам следует вместо «увещевания» бизнеса заниматься развитием аналитических служб, чтобы уметь предсказывать колебания цен на продовольствие.
Во время загрузки произошла ошибка.