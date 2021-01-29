Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
28Инаугурации прошлого
13:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Чиновники убеждают производителей продуктов не повышать цены

Кампания российских властей по борьбе с ростом цен на продукты питания набирает обороты. После жалоб торговых сетей на производителей, которые в связи с ростом издержек начали уведомлять контрагентов о повышении отпускной стоимости мяса, круп, сладостей, яиц, Минсельхоз вступил в переговоры с поставщиками, убеждая тех не повышать цены.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Участники рынка предупреждают, что давление может обернуться сокращением производства продуктов в будущем. А эксперты считают, что лучшим решением была бы прямая помощь малообеспеченным слоям населения на покупку российского продовольствия.

Минсельхоз начал переговоры с производителями продуктов питания, которые в последнее время поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети, сообщил источник «Ъ» в крупном поставщике. По его словам, обсуждение носит неформальный характер: чиновники устно интересуются причинами и возможностью пересмотреть решение о повышении цен. Список производителей предоставил Минпромторг, который собрал информацию у сетей, уточняет источник «Ъ». Собеседник «Ъ» в крупной сети подтвердил, что такой опрос недавно проводился в отношении основных продуктов.

Другой источник «Ъ» пояснил, что вопрос обсуждался на совещании с участием Минпромторга на этой неделе. Так, торговые сети указали, что получают уведомления о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Только на яйца, к примеру, оптовые цены в центре РФ подскочили на 20%.

В некоторых сетях на совещании говорили о «критичной ситуации» и «волнообразном» всплеске уведомлений после 15 января.

Часть представителей розницы указали, что «поведение» поставщиков не меняется, хотя о ситуации докладывалось Минпромторгу. Тогда и решили указать Минсельхозу на необходимость провести переговоры с производителями, рассказывает собеседник «Ъ». Официально участники рынка тему не комментируют.

Сдерживанием цен на продукты питания в РФ чиновники занялись в декабре прошлого года, после того как на эту тему обратил внимание президент Владимир Путин. Так, поставщики и сети договорились о фиксации предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар до конца первого квартала. Кроме того, за участниками рынка усиливается надзор.

Новость
Россияне резко увеличили траты на основные продукты питания

Так, Федеральная налоговая служба (ФНС) начала спрашивать поквартальные прогнозы изменения цен на социально значимые продукты до конца года. В ФНС говорили, что передача информации — добровольна, а данные помогут сформировать полную картину на продовольственном рынке, чтобы при необходимости реагировать.

Как поясняет источник «Ъ» на рынке розничной торговли, сетям в течение 2020 года рекомендовали не принимать от поставщиков повышение цен, а с декабря рекомендация фактически превратилась в императив. Но продолжать сдерживать цены собственными силами розница не может, тем более что поставщики, как правило, приводят обоснованные доводы — рост цен на топливо или сырье, указывает он.

Собеседник «Ъ» добавляет, что сети тратят значительные силы на обработку запросов госорганов по товарным запасам, розничным и закупочным ценам, но никакого видимого результата это не дает. Потому некоторые компании и указали чиновникам, что если те заинтересованы в сдерживании стоимости продуктов, то должны договориться об этом с поставщиками, говорит источник.

Собеседник «Ъ» среди производителей продуктов указывает, что поставщики пытаются повысить отпускные цены всего на несколько процентов, что нельзя сравнить с размером наценки некоторых сетей, и речь часто идет о продуктах среднего и высокого ценовых сегментов.
Новость
Минпромторг заявил о праве бизнеса принимать решения о продаже «еды экономкласса»

По его словам, стремление сдерживать отпускные цены в ущерб поставщикам просто вынудит тех сократить производство либо исключить из ассортимента наиболее дешевые и менее доходные продукты. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко говорит, что устные переговоры Минсельхоза с поставщиками можно считать попыткой удержать инфляцию в допустимых пределах, чтобы избежать госрегулирования цен. По его словам, если происходит «увещевание» бизнеса, то говорить о недобросовестности практики нет причин. Если же результатом станут, например, черные списки поставщиков — это меняет ситуацию, подчеркивает юрист.

В Минсельхозе заявили, что ведут «плотное взаимодействие» с ключевыми производителями и отраслевыми союзами, обсуждая меры регулирования рынка, динамику цен и пр., в том числе в целях недопущения необоснованного роста стоимости базовых продуктов питания. В Минпромторге также сообщили, что ведут постоянный мониторинг ценовой ситуации для реагирования в случаях, когда это требуется по законодательству, а также для анализа применяемых мер таможенно-тарифного регулирования, а также субсидирования секторов экономики.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в начале пандемии чиновники и участники рынка достаточно эффективно справлялись с ажиотажным спросом и у государства могло сложиться впечатление о большей эффективности регуляторных мер, чем рыночных.
Новость
Корнеплоды стабилизации

По его словам, небольшое повышение цен на продукты не будет критичным для большинства потребителей, а 13−15 млн малообеспеченных можно поддержать прямой помощью: «Это будет гораздо эффективнее обычной раздачи денег, которые в результате оседают, например, у продавцов электроники».

Сейчас, добавляет Бурмистров, все стороны видимо заинтересованы, чтобы как-то продержаться до конца первого квартала, чтобы не допустить распространения ценового регулирования на новые категории продуктов, что обернется катастрофой. По словам одного из отраслевых аналитиков, чиновникам, включая местные власти, стоит в принципе запретить вмешательство в работу рынка. А профильным министерствам следует вместо «увещевания» бизнеса заниматься развитием аналитических служб, чтобы уметь предсказывать колебания цен на продовольствие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анатолий Костырев

 Путин удивил всех в Давосе. Что сказал президент?
У «Спутника V» появилось неожиданное противопоказание
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Народный аристократ СССР: каким мы запомним Василия Ланового
Михаил Ефремов рассказал о жизни в белгородской колонии
Джен Псаки раскрыла подробности разговора Путина и Байдена
Эксперты: дефицит витамина К может привести к тяжелому COVID-19
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
ГИБДД может отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду
Здоровье
Коронавирус убивает: звезды, которые умерли от пандемии К сожалению, список всё обширнее.
Hi-Tech
Зубные щетки уходят в прошлое. Что пришло на замену Технологии для идеальной улыбки
Авто
Тест-драйв новой Lada Niva Travel — что изменилось в машине? Мы испытали посвежевший внедорожник и выяснили, что представляет из себя «Лада Нива Трэвел» 2021 года
Кино
Красавец советского экрана: незабываемые роли Василия Ланового Народный артист скончался на 88-м году жизни. Вспоминаем его бессмертные работы, навсегда оставившие след в сердцах зрителей
Новости партнеров
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Gnezdo.ru
Красивая пара: Нелли Уварова показала фото мужа
Бездарные актрисы, которых не любят зрители
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь