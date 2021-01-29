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04:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ученье — квест

Принадлежащий Минпросвещения Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) потратит 800 млн руб. на закупку образовательного контента для школьников в новых форматах: подкастов, видеороликов, квестов, компьютерных игр-симуляторов и т. д. Поставщиком может стать издатель традиционных учебников — группа «Просвещение». Участники рынка онлайн-образования сомневаются в перспективах такого сотрудничества с государством, называя идею «бессмысленной тратой денег».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ФГАУ ФИЦТО Минпросвещения планирует потратить 800 млн руб. на закупку образовательного контента для учащихся 1−11 классов, следует из документации, обнаруженной «Ъ» на сайте госзакупок. Конкурс был объявлен 31 декабря 2020 года, победителя выберут в марте.

Согласно техническому заданию, помимо интерактивных справочников, хрестоматий, текстов и образовательных тестов для школьников планируется приобрести подкасты, квесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, видеолекции, аудиокниги, игры-симуляторы (градостроительные, космические, военные, биологические), а также анимационные видеоролики, интерактивные карты и контент в виде динамической 3D-графики.

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ФИЦТО создан в июле 2020 года, его возглавляет экс-замминистра связи РФ Людмила Бокова. Она уточнила «Ъ», что контент закупается в том числе в рамках госпроекта «Российская электронная школа» (РЭШ). «Сейчас контент в РЭШ представлен в основном в виде видеолекций и тестов. Это дает мало возможностей для творчества самого учителя, который теперь сможет опираться на выверенный, соответствующий стандартам и программам цифровой материал», — поясняет госпожа Бокова. По ее словам, планируются и другие формы инвестиций в такой контент, например, гранты для его разработчиков.

Правительство давно интересуется цифровизацией школьного образования. Еще 23 апреля 2020 года «Ъ» сообщал о планах Минпросвещения и Минцифры интегрировать создаваемую ими платформу для дистанционного обучения школьников с «ВКонтакте». В соцсети должны появиться соответствующие чаты, сообщества, мини-приложения и образовательный контент.

В том объеме, который необходим властям, образовательный контент может быть лишь у нескольких компаний, в первую очередь исторически занимающихся издательством учебной и методической литературы, считает директор технологической практики KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. Другой собеседник «Ъ» предполагает, что контрактом, скорее всего, заинтересуется издательство «Просвещение».

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В «Просвещении» подтвердили «Ъ», что изучают возможность участия в тендере. Там отметили перспективность цифрового образовательного сегмента в условиях пандемии и сообщили, что рассматривают такой контент «как приложение и дополнение к классическим форматам».

Участникам рынка онлайн-образования, ориентированным на коммерческий сегмент, тендер вряд ли будет интересен, считают опрошенные «Ъ» эксперты. «По его условиям, компании обязаны передать контент полностью — это разовая покупка с последующим неограниченным использованием контента государством», — указывает управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский. По его мнению, подавляющее число компаний, производящих контент, готовы работать по модели подписки, а не разовой передачи прав.

В то же время «наштамповать» однотипные видеоролики и задания можно всего за 5−10 млн руб., заработав на их продаже, уточняет сооснователь «Нетологии-групп» Максим Спиридонов. В интернете уже можно найти огромное количество бесплатного образовательного контента разного качества, подчеркивает он. Поэтому, на взгляд эксперта, тендер Минпросвещения выглядит «бессмысленной тратой денег».

Кроме того, предупреждает он, широкая номенклатура контента по разной тематике создает сложности как для учителей, так и для учеников, поэтому «важна методичность и последовательность при выборе материала».

Никита Королев, Дмитрий Шестоперов

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