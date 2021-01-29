GameStop: ответный удар Уолл-стрит по трейдерам-любителям — торговля акциями ограничена

13:21 (мск), источник: BBC News Русская служба
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Благодаря скоординированным действиям пользователей таких торговых сервисов, как Robinhood и Interactive Brokers, стоимость акций компании по продаже видеоигр Gamestop резко взлетела (более чем на 700% за неделю). После введения ограничений на торговлю акции «просели» на 55%.
Механизм происходящего — так называемые короткие продажи, или shorting, когда
Эти необычные скачки в цене привлекли внимание регуляторов, которые следят за торговлей, чтобы не допустить мошенничества и других незаконных действий.
Один из основателей платформы Robinhood, болгарский бизнесмен Владимир Тенев написал в «Твиттере», что решение об ограничении торгов было принято на основе регулятивных требований. По его словам, с пятницы будет снова разрешено ограниченное число сделок с небольшим количеством акций компаний, которых коснулись ограничения.
«Они поддерживают капиталистический свободный рынок, только когда он им выгоден. То, что мы видели сегодня, — это не свободный рынок. В результате очень много людей потеряли огромное количество денег», — сказал
Майрон пользуется платформой Trading 212 с августа прошлого года. По его словам, он потерял 30 фунтов (41 доллар) на акциях Gamestop. Спустя два часа после их покупки он решил от них избавиться, когда понял, что они падают в цене.
По его словам, он больше не может войти в свой аккаунт и доступ к нему закрыт, пока идет проверка его личных данных. Но как только он сможет войти в систему, он намерен забрать оттуда свою тысячу фунтов и перестать пользоваться сервисом.
По словам студента, его разочаровала «манипуляция с рынком», которая направлена против таких, как он. «Когда обычные люди хотят заработать в системе, где наживаются лишь богатые трейдеры, вот так и происходит. Наверное, я некоторое время не буду торговать акциями, у меня и других дел хватает», — рассказал он в интервью
Компания GameStop в прошлом году потерпела большие убытки, один из крупных инвесторов описал ее как «провальную». Ее бумаги стали самым распространенным предметом коротких продаж. Предполагается, что
Но в течение последней недели
Возмущение действиями платформ, ограничивших торговлю, выразили политики из диаметрально противоположных лагерей.
Известная своими левыми взглядами
Основатель блога Barstool Sports Дэвид Портной, один из самых известных
«Мы демократизируем финансы для всех» — но только не в тот момент, когда занимается манипуляциями на рынке, потому что слишком много обычных людей начинают богатеть, — написал Портной.
Как говорит биржевой аналитик Нил Уилсон, многие пользователи Reddit воспринимают битву как личный вызов. «У этой истории есть очень много странных особенностей, но самое необычное — это воинственность, с которой трейдеры накачивают стоимость акций. Похоже, для них очень важно сразиться с
Это битва двух поколений, речь идет о перераспределении богатства и о том, что нужно все забрать у богатых и отдать «бедным» миллениалам.
К битве против коротких продаж присоединился и основатель Tesla Илон Маск, который всегда считал подобные сделки мошенничеством. «Вот прибежали и те, кто оправдывает «коротышек». Они не стоят уважения. Долой «коротышек»! — написал он.
Сражение
В адрес фирмы Robinhood, получившей особенно много новых клиентов на фоне роста интереса к «любительским инвестициям», звучали упреки, что ее апп для тороговли акциями представляет инвестиции как игру.
В прошлом году власти штата Массачусетс подали жалобу, в которой обвинили компанию в привлечении неопытных пользователей, интересы которых она не готова защитить.
В среду