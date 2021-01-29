16:14 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Трейдеры с Reddit обратились к криптовалютам
Для чего частные инвесторы из соцсетей разоряют
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Пользователи Reddit решили повысить стоимость еще одного актива, на этот раз они обратили внимание на
Вдохновленные этим инвесторы с Reddit теперь хотят изменить правила игры на рынке криптовалют. Получится ли? Выяснял Глеб Силко.
Не успело развернувшееся на фондовом рынке поле битвы остыть после нашествия армии частных инвесторов с Reddit, как пользователи площадки бросили полки в новую атаку, на этот раз на криптовалюты.
Созданная как мем Dogecoin, чьей символ — собака японской породы
Их желание — изменить правила игры на и без того не самом стабильном рынке криптовалют. Ведь, если с GameStop получилось одержать победу даже над
Но едва ли у них это получится, говорит управляющий партнер фонда DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Я хочу напомнить, что сейчас получился такой Робин Гуд против так называемых плохих банкиров. Может быть, не совсем правдоподобно, но весьма благородно звучит. Раскачивание
Впрочем, даже если частным инвесторам удастся на время серьезно поднять позиции Dogecoin, они быстро откатятся обратно, отмечает гендиректор
«Непонятен механизм, который будет в дальнейшем поддерживать перегретую стоимость и бесконечно возрастающий курсовой тренд. Потому что призыв и начало волны, которой мы были свидетелями, совершенно необязательно таковым и останется на протяжении многих торговых дней. То есть длина этого тренда не может быть долгой, поэтому у меня ощущение, что такой механизм мобилизации инвесторов будет, как и механизм образования волн в океане, затухающим».
Независимо от того, чем закончится история с Dogecoin, армия частных инвесторов с Reddit уже изменила правила игры на финансовом рынке и доказала, что может при необходимости быстро мобилизоваться ради
Общая картина меняется, парадигма рынков меняется, и вот эти все вещи — это же показательная порка. Да, они заработали, но при этом еще важно показать, как говорится, кто в доме хозяин, и что эти различные альтернативные площадки,
онлайн-форумы,теоретически могут раскачивать серьезные объемы. И вот что с этим делать? Ну, выпустили джина из бутылки, теперь уже все.
Однако опрошенные «Ъ FM» аналитики сходятся во мнении, что тактика армии частных инвесторов будет эффективной лишь до тех пор, пока их главные враги — те самые условные толстосумы с