15:13 (мск), источник: Аргументы и факты
СМИ: трейдеры с Reddit хотят «захватить» мировое серебро и криптовалюты
Москва, 29 января —
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По данным Bloomberg, накануне внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро. Так, акции First Majestic Silver Corp., упомянутые на форуме Reddit, выросли в цене на 39%, а стоимость фьючерса на серебро вчера без особых на то оснований взлетела на 6,7%.
Также внимание участников группы привлекла криптовалюта Dogecoin, ее стоимость резко увеличилась (более чем на 800%) после упоминания на форуме. Сегодня рост продолжился и составляет 374%, достигая 0,06 доллара.
Кроме того, трейдеры продолжают раздувать стоимость акций небольших компаний. Например, ценные бумаги нефтедобывающей компании New Concept Energy Inc. со штатом в пять человек выросли почти на 1000%.
В последние дни произошел беспрецедентный взлет акций сети магазинов видеоигр GameStop. Рост котировок устроили пользователи Reddit из тематического форума про инвестиции. Скупая акции, они заставляют крупные
На этом фоне Белый дом заявил, что следит за волатильностью котировок на рынке.