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15:13 (мск), источник: Аргументы и факты

СМИ: трейдеры с Reddit хотят «захватить» мировое серебро и криптовалюты

Москва, 29 января — АиФ-Москва. Группа людей, именуемая WallStreetBets, на онлайн-платформе Reddit, ранее раздувавшая стоимость акций нескольких американских компаний, решила попробовать силы на таких активах, как серебро и криптовалюты.

ЦБ: $ 76.2527   +0.07 € 92.2963   +0.17 ММВБ: $ 75.7850   -0.17 € 91.9900   -0.15
Источник: WorldSpectrum/CC0

По данным Bloomberg, накануне внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро. Так, акции First Majestic Silver Corp., упомянутые на форуме Reddit, выросли в цене на 39%, а стоимость фьючерса на серебро вчера без особых на то оснований взлетела на 6,7%.

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Также внимание участников группы привлекла криптовалюта Dogecoin, ее стоимость резко увеличилась (более чем на 800%) после упоминания на форуме. Сегодня рост продолжился и составляет 374%, достигая 0,06 доллара.

Кроме того, трейдеры продолжают раздувать стоимость акций небольших компаний. Например, ценные бумаги нефтедобывающей компании New Concept Energy Inc. со штатом в пять человек выросли почти на 1000%.

В последние дни произошел беспрецедентный взлет акций сети магазинов видеоигр GameStop. Рост котировок устроили пользователи Reddit из тематического форума про инвестиции. Скупая акции, они заставляют крупные хедж-фонды, открывшие по ним большие короткие позиции, нести миллиардные убытки.

На этом фоне Белый дом заявил, что следит за волатильностью котировок на рынке.

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