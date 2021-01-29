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20:52 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Пользователи Reddit устроили панику на рынке

На какой актив обратили внимание частные инвесторы.

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Источник: Reuters

Пользователи Reddit поддержали еще один актив, на этот раз в плюсе оказалось серебро. Фьючерсы на этот металл подорожали на 7% и достигли максимума за восемь лет. А акции некоторых производителей серебра растут на 40%, пишет Bloomberg. Вкладываться в эту индустрию призывали те же пользователи форума, что поддержали компанию GameStop, она, кстати, 29 января подорожала еще на 86%.

Как инициатива пользователей в интернете повлияет на рынок драгоценных металлов?

Вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский рассказал, что на рынке началась паника:

«Это новая реальность, с которой мы столкнулись: сейчас есть не только брокеры, но и инфоброкеры, которые собирают вокруг себя тысячи пользователей, умеющих торговать. Что с этой реальностью делать, пока никто не знает».

Мне кажется, что даже регуляторы сейчас паникуют на эту тему, потому что можно разогнать в любую сторону любой актив.
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«Особенно легко это можно сделать с активом, который имеет невысокую ликвидность, то есть небольшой объем торгов и серебро относится к такому активу. По объемам торги серебром в разы меньше, чем торги золотом. И чтобы двинуть котировки в ту или иную сторону, особых усилий не надо».

«Куда пойдут дальше котировки, предсказать невозможно, потому что начались какие-то “шараханья” в регулировании этой истории. Например, крупные розничные брокеры, которые предоставляют доступ к подобным торгам, хотят вообще запретить такие внезапные набеги, ограничивают круг активов, которые доступны для подобных набегов. То есть нужны какие-то новые правила, новое регулирование. Ну, это, конечно, не биржевые торги», — добавил Алексей Вязовский.

Классическим инвесторам нужно зафиксировать свои позиции, то есть установить стоп-приказы или торговать опционами. Вообще, все это напоминает историю братьев Хант, которые в 1980 годы точно также разгоняли серебро на пустом месте. Но они потом оба в тюрьму сели.
Алексей Вязовский
вице-президент компании «Золотой монетный дом»
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Пользователи Reddit уже неделю координируются и скупают акции случайных компаний. Так, небольшая нефтедобывающая компания New Concept Energy Inc со штатом в пять человек взлетела на 1000%. Также на форуме призвали вкладываться в малоизвестную криптовалюту Dogecoin, которая за сутки подорожала на 800%.

Такая активность привлекла внимание американских властей. Сенаторы обвинили пользователей в манипуляции рынком и назначили слушания. В администрации Байдена заявили, что следят за ситуацией.

Генеральный директор «Альт Консалтинг Групп» Владимир Хомченко считает, что такие атаки будут повторяться, причем не только в США:

«Российская действительность: достаточно большое количество Telegram-каналов, которые работают на биржевом рынке, подают за деньги, бесплатно биржевой контент. И когда ребята говорят, что покупаем, например “Рога и копыта”, “Рога и копыта” мгновенно взлетают».

Поэтому ситуация с Reddit абсолютно не уникальна, она вполне повторяема, и такие ситуации будут не раз. Момент серебра выбран достаточно удачно, это мгновенный приток капитала, вытянули достаточно ликвидный актив наверх.
Владимир Хомченко
генеральный директор «Альт Консалтинг Групп»

Создатель форума Wall Street Bets, на котором координируются инвесторы, назвал ситуацию беспрецедентной. В интервью CNN Джейми Рогозински сообщил, что основал сообщество девять лет назад и представить не мог, что когда-то его работу будет комментировать Белый дом. По его мнению, пользователи так быстро включились в торговлю потому, что доступ к биржам сейчас упрощен: открыть трейдинговое приложение на своем смартфоне так же легко, как открыть любую игру.

Иван Якунин

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