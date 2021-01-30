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10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам

Размер некоторых социальных пособий в России увеличится с 1 февраля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Источник: Reuters

Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и граждане, пострадавшие на производстве.

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Индексация также коснется пособий, которые положены семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Рост размера выплат составит 4,9 процента.

В правительстве напомнили, что с 2018-го в России действует единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.

В декабре 2020-го стало известно, что россиян начнут уведомлять о полагающихся им персональных пособиях и льготах. Соответствующая информация появится на портале госуслуг. Кроме того, там будет указано, какие документы необходимо собрать для оформления пособия.

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