10:40 (мск), источник: Известия
Денежные переводы мигрантов из РФ выросли на фоне смягчения мер по COVID-19
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Заметно по сравнению со вторым кварталом увеличились переводы в Узбекистан: они выросли на 28,7% до $927,7 млн. Переводы мигрантов в Армению увеличились 27,3% и составили $162,8 млн. За ней следует Таджикистан с увеличением на 25,7% — до $425,5 млн.
Далее в списке по росту переводов трудовых мигрантов следует Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Украина. В третьем квартале 2020 года снизились только переводы в Белоруссию и Туркмению.
Распространение коронавируса снизило объем денежных переводов во втором квартале прошлого года.
В конце 2020 года представители МВД России сообщили «Известиям», что в этом году иностранная рабочая сила сократилась на 20−50% в разных регионах.