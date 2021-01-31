01:07 (мск), источник: Известия
Счет 1:0: чем обернется противостояние инвесторов на Уолл-стрит
В России столкновение профессиональных брокеров с любителями пока маловероятно, уверены аналитики.
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Прецедент на американской фондовой бирже со взлетом акций GameStop и разорением
Для России пока возможность противостояния розничных инвесторов с профессионалами также маловероятна, солидарны они. Причинами аналитики называют только зарождающийся рынок розничного инвестирования, а также недостаточную подкованность новичков в теме.
Целенаправленные действия частных инвесторов на американской фондовой бирже привели к стремительному росту акций розничной сети магазинов по продаже видеоигр, игровых консолей и аксессуаров GameStop. С начала года бумаги компании подскочили с $20 до $388 за штуку.
В результате такого взлета крупные
История противостояния между профессиональными брокерами и любителями инвестиций на бирже началась в конце ноября 2020-го. Частные инвесторы сообщества WallStreetBets на портале Reddit сговорились сыграть против гигантов
Начав скупать ее бумаги в
В результате стремительного роста акций профессиональные трейдеры, сделавшие ранее шорт (англ. short sale — короткие продажи с расчетом фиксации прибыли на падении котировок. — «Известия»), были вынуждены заново выкупать бумаги
Приструнили розничных инвесторов, целенаправленно скупающих акции GameStop, сбои в Robinhood и других брокерских приложениях 27 января. А позже и блокировка доступа к акциям крупных компаний, в том числе вышеупомянутой.
Ответной реакцией
В целом, как пишет Bloomberg, этот случай может изменить продажи на короткой позиции на рынке, на которой инвесторы ранее зарабатывали миллиарды. Произошедшее на бирже привлекло внимание и Белого дома, там заявили, что «следят за ситуацией».
К слову, акции GameStop — это только начало. Пользователи Reddit за сутки подняли курс Dogecoin почти на 470%. Участники сообществ CryptoCurrency и SatoshiStreetBets (называют себя «крипто-версией» WallStreetBets) начали координировано скупать
Кстати, росту «мемной» криптовалюты отчасти способствовал твит Илона Маска с обложкой вымышленного журнала Dogue (отсылка к Vogue).
По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, влияние на фондовые рынки у этой истории будет минимальным. «Победу» одержат профессиональные участники, которым на помощь придет регулятор и ужесточит ситуацию для розничных игроков.
Позиция частных инвесторов изначально проигрышная, они лишь могут «прокатиться» на волатильности, но исход для GameStop будет печальный. Потому как котировки ее акций просто оторвались от реальности, отметил он.
Ландшафт на американском рынке не поменяется, солидарен с аналитиком и частный инвестор Евгений Черных.
С точки зрения фондов и других профессиональных участников рынка практически ничего не изменится, считает директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Единственное — будет пересмотрена оценка рисков ликвидности. Но в брокерском бизнесе подход Robinhood совершил революцию, начав комиссионную войну и геймификацию процесса, которые и стали драйвером роста любопытства
Он добавил: учитывая повышенный интерес молодежи к инвестициям, через пять лет доля американцев, имеющих брокерских счет, может перевалить за 65% от всего населения против нынешних 55%.
Скорее комиссия по ценным бумагам примет меры вплоть до остановки торгов такими инструментами, уверен директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, делать выводы о том, что за такими движениями стоят лишь частные непрофессиональные инвесторы, преждевременно.
По мнению старшего аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, безнаказанность в этом вопросе может стать примером для других набегов на рынки и разорения
Для РФ подобные истории не новы, они были в 2008 году, например, ралли акций «Уралкалия», напоминает Ярослав Кабаков. Однако привлечение частных инвесторов через соцсети — новшество для российского рынка, но на такие действия регулятор может отреагировать жестко, отметил он.
По мнению управляющего директора компании «Универ Капитал» Артема Лютика, отечественная площадка вряд ли присоединится к сценарию. Так как фондовый рынок пока не достиг такого широкого размаха и в целом у населения довольно средний уровень финансовой грамотности.
На российском рынке вряд ли возможен такой сценарий, считает и Евгений Черных. Подобные кампании ограничиваются ростом некоторых акций в
По словам
Он добавил: уже есть множество случаев взлета акций благодаря скупкам розничных игроков, основанных на сообщениях в
В пятницу в ходе торгов индексы Мосбиржи и РТС просели сильнее, чем 27 и 28 января, — на 1,98% и 1,23% соответственно.