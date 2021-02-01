02:16 (мск), источник: Известия
Ростом вышли: в январе максимально подорожали макароны и овощи
Огурцы прибавили почти 10%, но причин дополнительно регулировать цены чиновники пока не видят.
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За январь у отечественных производителей максимально подорожали огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%) и макароны (+6,6%). Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности. «Известия» ознакомились с ними.
В Минпромторге сказали, что розница также фиксирует рост цен на овощи, обусловленный сезонным фактором. Уже к
На 27 января по сравнению с 1 января в России максимально выросли цены у производителей огурцов — 107,3 рубля за 1 кг (на 9,7%), картофеля — 16,5 рубля (+8,4%), помидоров — 108 рублей (+3,8%), моркови — 16,3 рубля (+3,2%). Стоимость увеличилась и у изготовителей макаронных изделий — 42,5 рубля (+6,6%). Об этом свидетельствуют данные из системы мониторинга и прогнозирования Минсельхоза, с которыми ознакомились «Известия». Источник в министерстве подтвердил их актуальность.
При этом цены на мясо птицы, свинину и баранину выросли незначительно — максимум на 1,7%. Близкая динамика у гречневой крупы — плюс 1,8%. Стоимость яиц на заводах, напротив, упала: 10 шт. первой категории стоили 54,2 рубля (-7%), второй — 48,9 рублей (-4,6%).
— В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания, — сказали «Известиям» в
С марта по мере поступления на рынок нового урожая цены начнут снижаться, добавили в ведомстве.
Темпы роста цен на макаронные изделия в январе замедлились, отметили в Минсельхозе. С 1 по 17 января их стоимость выросла на 8%. Ситуация станет более стабильной после того, как начнут действовать тарифная квота и пошлина на экспорт зерновых (с 15 февраля), уверены в ведомстве.
Кроме того, в феврале мукомольная промышленность получит господдержку: часть затрат переработчикам возместят. Это также будет влиять на снижение цен.
Розница пока не видит такого повышения цен на макароны, и вряд ли этого стоит ожидать, сказал
В целом с 1 по 25 января ценовая ситуация в стране была стабильной, сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По данным ФНС, в розничных магазинах, которые присоединились к соглашению о стабилизации стоимости товаров,
При этом розница также фиксирует сезонный рост цен на овощи: с 25 января по 1 февраля стоимость томатов увеличилась на 19,4%, моркови — на 7,7%, картофеля — на 6,8%, огурцов — на 6,6%. Остальные товары этой группы дорожали не так динамично: лук — на 5,2%, яблоки — на 2,9%, капуста белокочанная — на 2,3%.
Огурцы и томаты традиционно растут в цене до
— В настоящее время планы о фиксации цен на другие товары по аналогии с
Ситуация с ценами в крупной рознице в целом стабильна, никаких отклонений в цене на продукты на уровне 5−10% нет, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Стоимость повышалась с начала года, но более скромными темпами, уточнил он.
Торговые сети оперативно сообщают в Минпромторг о предложениях поставщиков с максимально резкими скачками цен, если такие ситуации возникают, отметил источник в министерстве. Эту информацию анализируют с точки зрения обоснованности повышения, затем направляют в Минсельхоз, сказал собеседник издания. Контролем также занимается ФАС, добавил он.
В
В министерстве подчеркнули, что ведут эту работу для понимания объемов производства и ценовой ситуации, чтобы не допустить необоснованного роста цен на базовые продукты питания.
В конце прошлого года