12:06 (мск), источник: Forbes
«Толпа нацелилась на кита покрупнее»: трейдеры разогнали цену серебра до максимума за пять месяцев
Новой целью «бунтующих» трейдеров с форума Reddit стало серебро. Его стоимость обновила максимум за пять месяцев
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Стоимость серебра на мировых рынках достигла максимума за пять месяцев на фоне повышенной активности частных трейдеров. Фьючерсы на серебро на товарной бирже Comex росли на 9,5% и достигали отметки в $29,47 за унцию впервые с августа, сообщил Bloomberg.
Резкий рост стоимости серебра начался на прошлой неделе после того, как пользователь форума WallStreetBets на Reddit призвал инвестировать в этот металл, чтобы оказать давление на банки, пытающиеся заработать на снижении его цены, пишет Financial Times. В результате в пятницу, 29 января, чистый приток капитала в IShares Silver Trust, крупнейший биржевой фонд, обеспеченный серебром, достиг беспрецедентной суммы в $944 млн.
Происходящее с серебром породило новые дискуссии по поводу способности спекулянтов с Reddit брать на себя более крупные цели после ретейлера для геймеров GameStop, пишет Bloomberg. Ранее трейдеры с Reddit устроили координированную атаку на
«Толпа с Reddit нацелилась на кита покрупнее», — пояснил Reuters аналитик компании IG Market Кайл Родда. По его мнению, аномальный рост цен на серебро может продолжиться еще некоторое время, но долго вряд ли продлится.
«События прошлой недели показали, что сомневаться в покупательной способности частных инвесторов неразумно, и это вновь было отчетливо продемонстрировано на рынке серебра», — сказал Bloomberg экономист сингапурской финансовой корпорации
Рынок серебра по некоторым параметрам намного глубже, чем рынок акций таких компаний, как GameStop. Bloomberg напоминает, что капитализация этого розничного продавца видеоигр в середине января составляла $1,4 млрд, после чего ажиотаж на Reddit вызвал рост стоимости компании более чем в 16 раз.
Кроме того неясно, как долго частные инвесторы смогут продержаться в торговле серебром. Некоторые видные участники форума WallStreetBets уже высказались против разгона цен на металл, отмечает Bloomberg.
Андрей Злобин