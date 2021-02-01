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12:06 (мск), источник: Forbes

«Толпа нацелилась на кита покрупнее»: трейдеры разогнали цену серебра до максимума за пять месяцев

Новой целью «бунтующих» трейдеров с форума Reddit стало серебро. Его стоимость обновила максимум за пять месяцев из-за искусственно созданного ажиотажного спроса.

ЦБ: $ 76.2527   +0.07 € 92.2963   +0.17 ММВБ: $ 75.5025   -0.25 € 91.2900   -0.63
Источник: AP 2020

Стоимость серебра на мировых рынках достигла максимума за пять месяцев на фоне повышенной активности частных трейдеров. Фьючерсы на серебро на товарной бирже Comex росли на 9,5% и достигали отметки в $29,47 за унцию впервые с августа, сообщил Bloomberg.

Резкий рост стоимости серебра начался на прошлой неделе после того, как пользователь форума WallStreetBets на Reddit призвал инвестировать в этот металл, чтобы оказать давление на банки, пытающиеся заработать на снижении его цены, пишет Financial Times. В результате в пятницу, 29 января, чистый приток капитала в IShares Silver Trust, крупнейший биржевой фонд, обеспеченный серебром, достиг беспрецедентной суммы в $944 млн.

Поскольку активы фонда вложены в физическое серебро, которое содержится в хранилищах, при получении новых инвестиций его управляющие должны покупать драгоценный металл, что провоцирует рост цен.

Происходящее с серебром породило новые дискуссии по поводу способности спекулянтов с Reddit брать на себя более крупные цели после ретейлера для геймеров GameStop, пишет Bloomberg. Ранее трейдеры с Reddit устроили координированную атаку на хедж-фонды, пытавшиеся заработать на снижении акций GameStop. В результате созданного ими искусственного дефицита акции GameStop выросли на 881%. Жертвой противостояния стал хедж-фонд Melvin Capital, потерявший больше 50% своих активов.

«Толпа с Reddit нацелилась на кита покрупнее», — пояснил Reuters аналитик компании IG Market Кайл Родда. По его мнению, аномальный рост цен на серебро может продолжиться еще некоторое время, но долго вряд ли продлится.

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«События прошлой недели показали, что сомневаться в покупательной способности частных инвесторов неразумно, и это вновь было отчетливо продемонстрировано на рынке серебра», — сказал Bloomberg экономист сингапурской финансовой корпорации Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. Но, подчеркнул он, на рынке серебра трейдерам будет сложнее разогнать цены, поскольку он «намного больше и ликвиднее».

Рынок серебра по некоторым параметрам намного глубже, чем рынок акций таких компаний, как GameStop. Bloomberg напоминает, что капитализация этого розничного продавца видеоигр в середине января составляла $1,4 млрд, после чего ажиотаж на Reddit вызвал рост стоимости компании более чем в 16 раз.

Для сравнения, стоимость серебра, хранящегося в Лондоне, достигает $48 млрд.

Кроме того неясно, как долго частные инвесторы смогут продержаться в торговле серебром. Некоторые видные участники форума WallStreetBets уже высказались против разгона цен на металл, отмечает Bloomberg.

Андрей Злобин

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