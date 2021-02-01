11:08 (мск), источник: РБК
Российские миллиардеры за месяц разбогатели более чем на $1 млрд
Состояние российских миллиардеров за январь выросло более чем на $1 млрд. В то же время некоторые из них потеряли от $100 млн до $900 млн.
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Совокупное состояние богатейший россиян с начала 2020 года выросло на $1,37 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
В список богатейших людей мира по версии агентства включены 500 миллиардеров. Из них 23 — это россияне. Больше всего за январь из них разбогатели:
Состояние некоторых российских миллиардеров с начала года, напротив, уменьшилось. Больше всего оно сократилось у следующих:
Богатейшим человеком мира
По подсчетам Forbes, однако, богатейшим человеком является глава Amazon Джефф Безос. Издание оценило его состояние в $187 млрд, состояние Маска — в $172,8 млрд.